Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հակակոռուպցիոն դատարանում մեկնարկել է Նավասարդ արքեպիսկոպոսին առնչվող քաղաքացիական գործը

Հակակոռուպցիոն դատարանում մեկնարկել է Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանին առնչվող քաղաքացիական գործը:

Դատախազությունը բարձրաստիճան հոգևորականից պահանջում է դադարեցնել կառուցապատման իրավունքը:

Թե ինչ կառուցապատման մասին է խոսքը, Դատալեքս հարթակում մանրամասներ չկան: Ավելին, եթե օրեր առաջ Դատալեքսում այս գործի մանրամասները հասանելի էին, ապա այսօր փակվել է՝ գաղտնիք պարունակելու պատճառով:

Հոգևորականը նիստին ներկա չէ:

Քանի որ փաստաբան Վարազդատ Ասատրյանը նոր է ներգրավվել այս գործում, խնդրեց նիստը հետաձգել:

Հաջորդ նիստը հունվարի 16-ին է:

Հակակոռուպցիոն դատարանը 2024 թվականի սեպտեմբերին մերժել է արքեպիսկոպոս Կճոյանի դեմ առերևույթ ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման հայցը:

Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդը 2023 թվականին դատախազության այդ գործերով զբաղվող վարչություն էր հրավիրվել, այդ ժամանակ պաշտոնապես հայտարարել էին՝ ուսումնասիրում են նրան պատկանող գույքը:

Նավասարդ Կճոյանը կաթողիկոսին հեռացնելու հարցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին միացած ու Գարեգին Երկրորդի հրաժարականը պահանջող տասը արքեպիսկոպոսներից մեկն է: Նա վարչապետի հետ մասնակցում է կիրակնօրյա պատարագներին, որոնց ընթացքում զեղչվում է վեհափառի անունը:

Մայր Աթոռը դատապարտել է կաթողիկոսի, ինչպես նաև թեմակալ առաջնորդների անունների զեղչումը՝ դա կանոնական խախտում համարելով:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG