Հակառուպցիոն դատարանը 2024-ին մերժել է Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի դեմ ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման հայցը

Հակառուպցիոն դատարանը 2024 թվականի սեպտեմբերին մերժել է Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի դեմ առերևույթ ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման հայցը, «Ազատության» հարցմանն ի պատասխան հայտնում են Գլխավոր դատախազությունից:

Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդը 2023 թվականին դատախազության այդ գործերով զբաղվող վարչություն էր հրավիրվել, այդ ժամանակ պաշտոնապես հայտարարել էին՝ ուսումնասիրում են նրան պատկանող գույքը:

«Ազատությունը» դատախազությունից հետաքրքրվել էր նաև, թե ինչ ծավալի գույքն է կասկածելի համարվել, այդ հարցին անդրադարձ չի եղել, այլ մանրամասներ չեն փոխանցում:

