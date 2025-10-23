Գյումրիի քաղաքապետարանի դիմացից ձերբակալված 14 մարդ կալանավորվել է

Հոկտեմբերի 20-ին Գյումրիի քաղաքապետարանի դիմացից ձերբակալվածներից 14-ը կալանավորվել են, 3 տնային կալանք կա՝ բացակայության արգելքով, 1-ի նկատմամբ վարչական հսկողություն է սահմանվել: Դատարանը երեկվանից էր սկսել քննել կալանքի միջնորդությունները: Այս պահին հայտնի է 19 մեղադրյալներից մեկի խափանման միջոցը:
Կալանավորվածների թվում են նաև քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբորը թոռները, մեկը ավագանու Կոմկուս խմբակցության անդամ Գևորգ Ղուկասյանն է, մյուսը՝ Նարեկ Ղուկասյանը: Ղուկասյանի եղբոր ևս մեկ թոռ երեկ է ձերբակալվել, նա անչափահաս է, նրան դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել:
Ձերբակալված մյուս անչափահասն արդեն մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, տնային կալանքի տակ է, երկրից բացակայելու արգելք ունի:
Զանգվածային անկարգությունների հոդվածով այս գործը հարուցվեց նույն այն օրը, երբ կոռուպցիոն մեղադրանքով ձերբակալվեց քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը: Նրա աջակիցները հավաքվել էին քաղաքապետարանի մոտ: Երբ Ղուկասյանը ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց Երևան, Գյումրի բերված մեծ թվով ոստիկանների ու Ղուկասյանի աջակիցների միջև բախում եղավ, որի արդյունքում էլ եղան բերման ենթարկվածներ:
Քննչական կոմիտեն պնդում է, որ մեղադրյալները հնչեցրել են կոչեր՝ արգելափակել համայնքապետարանի վարչական շենքի մուտքերը, որպեսզի հնարավոր չլինի տեղափոխել ձերբակալված ու համայնքապետարանի վարչական շենքում գտնվող անձանց, վնասել են Ոստիկանության մեքենաների անվադողերը, համայնքապետարանի վարչական շենքի գույքը և ոստիկանության ծառայողների ուղղությամբ շշեր են նետել: Քննչականի փոխանցմամբ՝ 37 ձերբակալվածներից 29-ին է մեղադրանք առաջադրվել:
Լուսադեմին դատարանը երկու ամսով կալանավորել է «Մեր ձևով» շարժման Գյումրիի համակարգող փաստաբան Ռուբեն Մխիթարյանին:
Կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած շարժումն ընդգծում է՝ տեսանյութերում պարզ երևում է, որ Գյումրիի քաղաքապետարանի դիմաց Մխիթարյանի գործողությունները բացառապես հանդարտեցնող և կանխարգելող բնույթի էին, բացարձակապես «չէին պարունակում հանցավոր տարրեր» և բխում էին փաստաբանի մասնագիտական գործունեության տրամաբանությունից։ Շարժումը սա պատժիչ քայլ է համարում:
«Ակնհայտ է, որ Ռուբեն Մխիթարյանի նկատմամբ կալանքը կիրառվել է ոչ թե որպես խափանման միջոց, այլ պատժիչ ներգործություն՝ պայմանավորված վերջինիս ակտիվ ընդդիմադիր կեցվածքով: Գործող իշխանությունը իր կողմից ուղղորդվող իրավապահ համակարգի միջոցով կրկին անցել է իրեն բնորոշ բռնաճնշումների», - հայտարարել է շարժումը։
Երեկ այս գործով նաև քաղաքապետարանի երկու պաշտոնյա էր ձերբակալվել՝ մեկը Վարդան Ղուկասյանի խորհրդականը, մյուսը՝ ապօրինի շինությունների բաժնի պետի պաշտոնակատար Արթուր Մեսրոպյանը: Այս պահին դեռ պարզ չէ՝ նրանց մեղադրանք առաջադրվել է, թե ոչ: Քննչականը գործը հարուցել է բավականին ծանր՝ զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու, խմբով արդարադատության իրականացմանը կամ գործի քննությանը միջամտելու, զանգվածային անկարգություններին մասնակցելուն դրդելու հոդվածներով:
Մեղադրյալների մի խումբ էլ քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի աշխատակիցներ են: Երեկ Գյումրիի փոխքաղաքապետը զգուշացրել էր, որ նրանց բացակայության պատճառով Գյումրիում հնարավոր չէ սանմաքրման աշխատանքներ անել, կուտակված աղբը հավաքել: