Դատարանը կասեցրել է Վարդան Ղուկասյանի լիազորությունները

Երեկ կոռուպցիոն մեղադրանքով ձերբակալված, այսօր կալանավորված Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի աշխատասենյակն այսօր արդեն երկու ոստիկան էին հսկում: Թե ինչո՞ւ, արդյոք ինչ-որ գործողություններ ե՞ն անելու, չասացին:
Դատարանն այսօր կասեցրել է Ղուկասյանի լիազորությունները: Այս պարագայում նրա պարտականությունները ժամանակավորապես առաջին տեղակալի վրա են դրվում: Սա նշանակում է, որ Գյումրին կղեկավարի Ղուկասյանի առաջին տեղակալ Ավետիս Առաքելյանը, որը քաղաքապետի փեսան է: Վարդան Ղուկասյանը նախքան պաշտոնը ստանձնելն էր ասել, թե ինչու է փեսային վստահում իր առաջին տեղակալի պաշտոնը:
«Ես ոնց որ նպաստեմ ինչ-որ բանի, պատկերացրեք՝ եթե ինձ ձերբակալեն, ինքնըստինքյան փոխքաղաքապետն իր վրա է վերցնում, ստանձնում է և դառնում քաղաքապետ», - ասել էր նա:
Վարդան Ղուկասյանին ձերբակալելու՝ իրավապահների գործողության ընթացքում քաղաքապետարանի շենքում երեկ դռներն ու պատուհաններ էին կոտրվել, այսօր դրանք պոլիէթիլենային թաղանթով փակած էին: Քաղաքապետարանում այսօր լուռ էին, հարցազրույցներից ու մեկնաբանություններից խուսափեցին, չնայած շրջանառվող լուրերին, գործադուլ չկար, բաժիններն աշխատում էին սպասարկում քաղաքացիներին: Ամեն դեպքում լարվածությունն ակնհայտ էր, ու զգուշավոր էին՝ չբացառելով, որ երեկվա գործողություններից հետո քաղաքապետարանի շենքում ու սենյակներում լսող սարքեր կան:
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն երեկ նաև Վարդան Ղուկասյանին ու գլխավոր ճարտարապետին վերագրվող գաղտնալսումներ էր հրապարակել: Քննչական կոմիտեն երեկ քաղաքապետարանի դիմաց տեղի ունեցած իրադարձությունների փաստով քրեական վարույթ է հարուցել՝ երեք բավականին ծանր՝ զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու, պաշտոնատար անձի ծառայության գործունեությանը միջամտելու և արդարադատության իրականացմանը կամ գործի քննությանը միջամտելու հոդվածներով:
Պնդում են, որ մի խումբ անձինք բռնություն են գործադրել, գույք ոչնչացրել ու վնասել: 33 ձերբակալվածների մեջ, ըստ ՔԿ-ի, մեկ տասնյակ կոմունալ բաժնի աշխատակիցներ են՝ հիմնականում տրանսպորտային միջոցների վարորդներ, որոնք, ըստ իրավապահների, փակել էին ճանապարհը խոչընդոտելով երթևեկությունը: Մի քանիսը ոստիկանական մեքենաների անիվներ են ծակել: Ձերբակալվածների մեջ է նաև «Մեր ձևով» շարժման Գյումրիի համակարգող Ռուբեն Մխիթարյանը: Թե ձերբակալվածներից քանիսին մեղադրանք կառաջադրվի, այս պահին Քննչականից չհստակեցրին: