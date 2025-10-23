Մատչելիության հղումներ

Գյումրիի դեպքերի 13 մասնակցի, այդ թվում՝ Ղուկասյանի եղբոր թոռների նկատմամբ խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը

Գյումրիում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների մասնակիցներից 13 անձի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, «Ազատությանը» հայտնեցին Քննչական կոմիտեից:

Նրանց թվում են քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբոր թոռները՝ Նարեկ և Գևորգ Ղուկասյանները, ինչպես նաև անչափահաս անձ:

Քրեական վարույթը նախաձեռնվել էր երեք օր առաջ, երբ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին էին ձերբակալում: Նրա աջակիցները հավաքվել էին քաղաքապետարանի մոտ: Երբ Ղուկասյանին ձերբակալեցին ու տեղափոխեցին Երևան, Գյումրի բերված մեծ թվով ոստիկանների ու Ղուկասյանի աջակիցների միջև բախում եղավ, որի արդյունքում էլ եղան բերման ենթարկվածներ:

