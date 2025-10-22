Դատարանն այսօր քննում է Գյումրիում ձերբակալված 33 անձանց խափանման միջոցի հարցը

Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր քննելու է երկու օր առաջ քաղաքապետարանում և շենքի մոտ տեղի ունեցած իրադարձությունների կապակցությամբ ձերբակալված 33 անձանց խափանման միջոցի հարցը:
Գյումրիում Քննչական կոմիտեի շենքի մոտ, որտեղից ձերբակալվածներին տեղափոխելու են դատարան, հավաքված են ձերբակալվածների հարազատները, ազգականները։ Թե 33 ձերբակալվածներից քանիսի նկատմամբ կալանավորման միջնորդություն կներկայացնի քննիչը, այս պահին Քննչական կոմիտեից չեն մանրամասնում, խոստացան ավելի ուշ պաշտոնական հաղորդագրություն տարածել։
Ձերբակալվածների թվում մեկ անչափահասի մասին այս պահին հստակ տեղեկություն կա, և խոսվում է ևս մեկի մասին։
Ձերբակալված են «Մեր ձևով» շարժման Գյումրիի համակարգող Ռուբեն Մխիթարյանը, «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության նախկին ավագանու անդամ Արմեն Բադեյանը, վարորդները, որոնք մեքենաներով ճանապարհն էին փակել՝ հիմնականում քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի շուրջ մեկ տասնյակ աշխատակիցներ, քաղաքացիներ, ովքեր ոստիկանության ավտոմեքենաների անվադողերն էին ծակել:
Այս անձինք, ըստ իրավապահների, զանգվածային անկարգությունների մասնակից են դարձել, երբ հոկտեմբերի 20-ին ձերբակալում էին Գյումրիի քաղաքապետին:
Երբ Վարդան Ղուկասյանին տեղափոխեցին Հակակոռուպցիոն կոմիտե, իրավիճակն ավելի լարվեց, և ըստ էության հենց այդ ժամանակ տեղի ունեցավ բախում ոստիկանության և հավաքվածների միջև։