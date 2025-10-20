Իրավապահները Գյումրիի քաղաքապետարանում են

Իրավապահները այսօր առավոտյան մտել են Գյումրիի քաղաքապետարան, թե ինչ քննչական գործողություններ են իրականացվում, այս պահին պարզ չէ: Ոստիկանները փակել են քաղաքապետարանի մուտքն ու թույլ չեն տալիս քաղաքապետարանի աշխատողներին մտնել կամ դուրս գալ շենքից:
Քաղաքապետարանի մուտքի մոտ հավաքվել են քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի աջակիցները: Այս պահին համայնքային ենթակայության երկու ջրցան մեքենաներ փակել են հրապարակի մուտքը:
Քիչ առաջ ժամանեցին ոստիկանական ուժեր և շրջապատեցին քաղաքապետարանի շենքը:
Իրավիճակը տեղում պարբերաբար լարվում է: Շտապօգնության մեքենայով հիվանդանոց տեղափոխվեց քաղաքապետարանի տնտեսվարը, նախնական տեղեկություններով իրեն լավ չի զգում նաև Վարդան Ղուկասյանը: Քաղաքապետարանի մոտ այս պահին մի քանի շտապօգնության մեքենա է կանգնած: