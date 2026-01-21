Մատչելիության հղումներ

Ֆրանսիան առաջարկում է ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններ անցկացնել Գրենլանդիայում

ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններ, արխիվ
ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններ, արխիվ

Ֆրանսիայի կառավարությունը պաշտոնապես դիմել է ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությանը՝ Գրենլանդիայի տարածքում դաշինքի անդամ երկրների զորավարժություններ անցկացնելու առաջարկով։ Այս մասին հաղորդում է CNN հեռուստաընկերությունը՝ Ելիսեյան պալատում իր աղբյուրները վկայակոչելով։

«Ֆրանսիայի կառավարության ներկայացուցիչները փոխանցում են, որ Փարիզը Գրենլանդիայում ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններ անցկացնելու պաշտոնական հայտ է ներկայացրել՝ պատրաստակամություն հայտնելով իր ներդրումն ունենալ դրանց ընթացքում», - փոխանցում է CNN-ը։

Զորախաղերի հնարավոր ժամկետների մասին ամերիկյան լրատվամիջոցը չի հաղորդում։

