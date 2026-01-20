Թրամփը համաձայնել է Դավոսում հանդիպում ունենալ տարբեր կողմերի հետ՝ Գրենլանդիայի հարցով

ԱՄՆ նախագահը հեռախոսազրույց է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ՝ Գրենլանդիայի վերաբերյալ։ Այս մասին Truth Social-ում գրել է Դոնալդ Թրամփը՝ նշելով, որ համաձայնել է տարբեր կողմերի հանդիպմանը Դավոսում:
«Գրենլանդիան կարևոր է ազգային և համաշխարհային անվտանգության համար։ Հետդարձ չի կարող լինել. դրանում բոլորը համաձայն են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, անկասկած, աշխարհի ամենահզոր երկիրն է։ Մենք միակ ուժն ենք, որը կարող է ապահովել խաղաղություն ամբողջ աշխարհում, և դա արվում է, պարզ ասած, ուժի միջոցով», - գրել է Թրամփը։