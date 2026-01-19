Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Միջազգային

Դանիան ոչինչ չի կարողացել անել Գրենլանդիայում «ռուսական սպառնալիքը» վերացնելու հարցում. Թրամփ

ՆԱՏՕ-ն արդեն 20 տարի Դանիային զգուշացնում է, որ պետք է Գրենլանդիայում վերացնի «ռուսական սպառնալիքը», սակայն Կոպենհագենը ոչինչ չի կարողացել անել այս հարցում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը:

«Հիմա ժամանակն է, և դա կարվի»,- սոցցանցում գրել է Դոնալդ Թրամփը, որը բազմիցս է հայտարարել, թե ԱՄՆ-ն ցանկանում է գնել Գրենլանդիան, որը, ըստ նրա, անհրաժեշտ է ԱՄՆ անվտանգությունն ապահովելու համար: Թեև և՛ Դանիան, և՛ Գրենլանդիան պնդել են, որ կղզին վաճառքի ենթակա չէ և չի ցանկանում ԱՄՆ մաս կազմել։

Շաբաթ օրն էլ Թրամփը հայտարարել էր, որ «աշխարհի խաղաղությունը վտանգված է», Չինաստանը ցանկանում է տիրանալ Գրենլանդիային, և «Դանիան ոչինչ չի կարող անել» այդ հարցում: Նա նաև դժգոհել էր, որ Եվրոպան անցած շաբաթ փոքրաթիվ զորամիավորում ուղարկեց Գրենլանդիա՝ նշելով, որ նրանք «չափազանց վտանգավոր խաղ են խաղում» և «անկայուն ու անընդունելի ռիսկեր են ստեղծել»:

Թրամփը նաև հայտարարել էր եվրոպական ութ դաշնակից երկրի համար փետրվարի 1-ից 10 տոկոս մաքսատուրք սահմանելու մասին, որն ուժի մեջ կմնա այնքան, մինչև գործարք կնքվի ԱՄՆ կողմից Գրենլանդիան գնելու վերաբերյալ:

Եվրոպական երկրները համատեղ հայտարարությամբ արձագանքեցին Թրամփին՝ նշելով, որ այդ որոշումը վտանգավոր է և սպառնում է խաթարել դաշնակիցների հարաբերությունները:

Այսօր էլ Դանիայի վարչապետն է հայտարարել, որ Եվրոպան թույլ չի տա, որ ԱՄՆ նախագահն իրեն շանտաժի ենթարկի: Մետտե Ֆրեդերիկսենը սոցցանցում գրել է, որ Դանիան և Եվրոպան ոչ թե կոնֆլիկտ են ցանկանում, այլ համագործակցություն:

«Եվ ես ուրախ եմ մայրցամաքի մնացած մասի հետևողական ուղերձների համար. Եվրոպան չի ենթարկվի շանտաժի: Առավել կարևոր է, որ մենք հաստատակամորեն հավատարիմ մնանք եվրոպական համայնքի ստեղծման հիմնարար արժեքներին», - նշել է նա։

Դանիայի արտգործնախարարը, որն անցած շաբաթ էր Վաշինգտոնում ԱՄՆ պետքարտուղարի և փոխնախագահի հետ քննարկել Գրենլանդիայի հարցը, իր հերթին հայտարարել է, որ մաքսատուրք սահմանելու մասին Թրամփի հայտարարությունն անակնկալ էր, քանզի ինքը կառուցողական քննարկում է ունեցել Վաշինգտոնում։ Լարս Լոկե Ռասմուսենն ասել է, որ կշարունակեն այդ երկխոսությունը:

«Մենք չենք հրաժարվի այդ երկխոսությունից։ Ես պայմանավորվածություն ունեմ ԱՄՆ փոխնախագահի հետ… Այնպես որ, մենք կշարունակենք հետևել մեր նպատակներին, եթե ԱՄՆ-ն այլ բան չորոշի», - ընդգծել է Ռասմուսենը։

ԵՄ-ն հաստատակամ է Գրենլանդիայի և Դանիայի ինքնիշխանության պահպանման իր հանձնառության հարցում, այսօր հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը: Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտնել է, որ արկտիկական կղզու շուրջ զարգացումները քննարկել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի և եվրոպական մի շարք երկրների առաջնորդների հետ: «Մենք միշտ պաշտպանելու ենք մեր ռազմավարական տնտեսական և անվտանգության շահերը»,- նշել է նա:

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն իր հերթին ասել է, որ Գրենլանդիայի հարցը պետք է «հանգիստ քննարկման» միջոցով լուծել: Քիր Սթարմերը չի կարծում, որ Թրամփը քննարկում է Գրենլանդիայի նկատմամբ ռազմական գործողությունների հնարավորությունը: Նա նաև ասել է, որ մաքսատուրքերը չպետք է կիրառվեն դաշնակիցների դեմ:

«Դաշինքները պահպանվում են, քանի որ կառուցված են հարգանքի և գործընկերության, այլ ոչ թե ճնշման վրա։ Ահա թե ինչու ես ասացի, որ դաշնակիցների դեմ մաքսատուրքերի կիրառումը բացարձակապես սխալ է։ Դա դաշինքում տարաձայնությունները լուծելու ճիշտ ձևը չէ, և ոչ էլ օգտակար է Գրենլանդիայի անվտանգությունը ամրապնդելու ջանքերը որպես տնտեսական ճնշման արդարացում ներկայացնելը», - ասել է Սթարմերը։

Ու մինչ Եվրոպան աջակցություն է հայտնում Դանիային, ԱՄՆ ֆինանսների նախարարն NBC News-ի հետ զրույցում պաշտպանել է մաքսատուրքի վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահի որոշումը: Սքոթ Բեսենթն ասել է, որ Գրենլանդիայի հարցում ԱՄՆ նախագահը ռազմավարական քայլ է անում՝ ԱՄՆ տնտեսական հզորությունն օգտագործում է՝ թեժ պատերազմից խուսափելու համար։

«Գրենլանդիան կարող է պաշտպանվել միայն, եթե այն ԱՄՆ մաս է կազմում: Եվ այն պաշտպանվելու կարիք չի ունենա, եթե ԱՄՆ մաս է: Նախագահը փորձում է խուսափել հակամարտությունից», - ընդգծել է Բեսենթը:




Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG