Դանիան ոչինչ չի կարողացել անել Գրենլանդիայում «ռուսական սպառնալիքը» վերացնելու հարցում. Թրամփ

ՆԱՏՕ-ն արդեն 20 տարի Դանիային զգուշացնում է, որ պետք է Գրենլանդիայում վերացնի «ռուսական սպառնալիքը», սակայն Կոպենհագենը ոչինչ չի կարողացել անել այս հարցում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը:
«Հիմա ժամանակն է, և դա կարվի»,- սոցցանցում գրել է Դոնալդ Թրամփը, որը բազմիցս է հայտարարել, թե ԱՄՆ-ն ցանկանում է գնել Գրենլանդիան, որը, ըստ նրա, անհրաժեշտ է ԱՄՆ անվտանգությունն ապահովելու համար: Թեև և՛ Դանիան, և՛ Գրենլանդիան պնդել են, որ կղզին վաճառքի ենթակա չէ և չի ցանկանում ԱՄՆ մաս կազմել։
Շաբաթ օրն էլ Թրամփը հայտարարել էր, որ «աշխարհի խաղաղությունը վտանգված է», Չինաստանը ցանկանում է տիրանալ Գրենլանդիային, և «Դանիան ոչինչ չի կարող անել» այդ հարցում: Նա նաև դժգոհել էր, որ Եվրոպան անցած շաբաթ փոքրաթիվ զորամիավորում ուղարկեց Գրենլանդիա՝ նշելով, որ նրանք «չափազանց վտանգավոր խաղ են խաղում» և «անկայուն ու անընդունելի ռիսկեր են ստեղծել»:
Թրամփը նաև հայտարարել էր եվրոպական ութ դաշնակից երկրի համար փետրվարի 1-ից 10 տոկոս մաքսատուրք սահմանելու մասին, որն ուժի մեջ կմնա այնքան, մինչև գործարք կնքվի ԱՄՆ կողմից Գրենլանդիան գնելու վերաբերյալ:
Եվրոպական երկրները համատեղ հայտարարությամբ արձագանքեցին Թրամփին՝ նշելով, որ այդ որոշումը վտանգավոր է և սպառնում է խաթարել դաշնակիցների հարաբերությունները:
Այսօր էլ Դանիայի վարչապետն է հայտարարել, որ Եվրոպան թույլ չի տա, որ ԱՄՆ նախագահն իրեն շանտաժի ենթարկի: Մետտե Ֆրեդերիկսենը սոցցանցում գրել է, որ Դանիան և Եվրոպան ոչ թե կոնֆլիկտ են ցանկանում, այլ համագործակցություն:
«Եվ ես ուրախ եմ մայրցամաքի մնացած մասի հետևողական ուղերձների համար. Եվրոպան չի ենթարկվի շանտաժի: Առավել կարևոր է, որ մենք հաստատակամորեն հավատարիմ մնանք եվրոպական համայնքի ստեղծման հիմնարար արժեքներին», - նշել է նա։
Դանիայի արտգործնախարարը, որն անցած շաբաթ էր Վաշինգտոնում ԱՄՆ պետքարտուղարի և փոխնախագահի հետ քննարկել Գրենլանդիայի հարցը, իր հերթին հայտարարել է, որ մաքսատուրք սահմանելու մասին Թրամփի հայտարարությունն անակնկալ էր, քանզի ինքը կառուցողական քննարկում է ունեցել Վաշինգտոնում։ Լարս Լոկե Ռասմուսենն ասել է, որ կշարունակեն այդ երկխոսությունը:
«Մենք չենք հրաժարվի այդ երկխոսությունից։ Ես պայմանավորվածություն ունեմ ԱՄՆ փոխնախագահի հետ… Այնպես որ, մենք կշարունակենք հետևել մեր նպատակներին, եթե ԱՄՆ-ն այլ բան չորոշի», - ընդգծել է Ռասմուսենը։
ԵՄ-ն հաստատակամ է Գրենլանդիայի և Դանիայի ինքնիշխանության պահպանման իր հանձնառության հարցում, այսօր հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը: Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտնել է, որ արկտիկական կղզու շուրջ զարգացումները քննարկել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի և եվրոպական մի շարք երկրների առաջնորդների հետ: «Մենք միշտ պաշտպանելու ենք մեր ռազմավարական տնտեսական և անվտանգության շահերը»,- նշել է նա:
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն իր հերթին ասել է, որ Գրենլանդիայի հարցը պետք է «հանգիստ քննարկման» միջոցով լուծել: Քիր Սթարմերը չի կարծում, որ Թրամփը քննարկում է Գրենլանդիայի նկատմամբ ռազմական գործողությունների հնարավորությունը: Նա նաև ասել է, որ մաքսատուրքերը չպետք է կիրառվեն դաշնակիցների դեմ:
«Դաշինքները պահպանվում են, քանի որ կառուցված են հարգանքի և գործընկերության, այլ ոչ թե ճնշման վրա։ Ահա թե ինչու ես ասացի, որ դաշնակիցների դեմ մաքսատուրքերի կիրառումը բացարձակապես սխալ է։ Դա դաշինքում տարաձայնությունները լուծելու ճիշտ ձևը չէ, և ոչ էլ օգտակար է Գրենլանդիայի անվտանգությունը ամրապնդելու ջանքերը որպես տնտեսական ճնշման արդարացում ներկայացնելը», - ասել է Սթարմերը։
Ու մինչ Եվրոպան աջակցություն է հայտնում Դանիային, ԱՄՆ ֆինանսների նախարարն NBC News-ի հետ զրույցում պաշտպանել է մաքսատուրքի վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահի որոշումը: Սքոթ Բեսենթն ասել է, որ Գրենլանդիայի հարցում ԱՄՆ նախագահը ռազմավարական քայլ է անում՝ ԱՄՆ տնտեսական հզորությունն օգտագործում է՝ թեժ պատերազմից խուսափելու համար։
«Գրենլանդիան կարող է պաշտպանվել միայն, եթե այն ԱՄՆ մաս է կազմում: Եվ այն պաշտպանվելու կարիք չի ունենա, եթե ԱՄՆ մաս է: Նախագահը փորձում է խուսափել հակամարտությունից», - ընդգծել է Բեսենթը: