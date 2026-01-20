Մատչելիության հղումներ

Թրամփը Գրենլանդիայի հարցը կապում է Նոբելյան խաղաղության մրցանակ չստանալու հետ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր՝ Գրենլանդիայի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու ձգտումը կապել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակը չստանալու հետ՝ նշելով, որ այլևս «միայն խաղաղության մասին չի մտածում», քանի որ կղզու շուրջ վեճը սպառնում է վերսկսել առևտրային պատերազմը Եվրոպայի հետ։

Թրամփը NBC News-ին տված հարցազրույցում հրաժարվել է ասել, թե արդյոք ուժ կկիրառի Գրենլանդիան գրավելու համար։ Միևնույն ժամանակ նա վերահաստատել է իր հայտարարությունը՝ եվրոպական երկրներին մաքսատուրքերով հարվածելու մասին, եթե համաձայնություն չկայացվի։

ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր եվրոպական ութ դաշնակից երկրի համար փետրվարի 1-ից 10 տոկոս մաքսատուրք սահմանելու մասին, որն ուժի մեջ կմնա այնքան, մինչև գործարք կնքվի ԱՄՆ կողմից Գրենլանդիան գնելու վերաբերյալ:


