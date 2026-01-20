G7 հանդիպում կամ ընթրիք Փարիզում. Թրամփը հրապարակել է Մակրոնի նամակը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր Truth Social էջում հրապարակել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի նամակը։
«Մենք լիովին համաձայն ենք Սիրիայի հարցում։ Մենք կարող ենք մեծ բաների հասնել Իրանի հարցում։ Բայց ես չեմ հասկանում, թե ինչ եք անում Գրենլանդիայի հետ», - նշված է նամակում։
Մակրոնը Թրամփին առաջարկել է Դավոսում կայանալիք Համաշխարհային տնտեսական ֆորումից հետո կազմակերպել G7 հանդիպում և հրավիրել Դանիայից, Ուկրաինայից, Սիրիայից և Ռուսաստանից ներկայացուցիչներ, կամ ընթրիք ունենալ Փարիզում հունվարի 22-ին։
Politico-ն և Bloomberg-ը հաղորդել են, որ Ֆրանսիայի նախագահը մտադիր է մերժել ԱՄՆ նախագահի առաջարկը՝ միանալու Խաղաղության խորհրդին։ Այս որոշումը, ըստ տեղեկությունների, կայացվել է այն մտավախությունների պատճառով, որ նոր կառույցը կունենա լայն լիազորություններ՝ Գազայի հատվածի անցումային կառավարումից դուրս և կխաթարի Միավորված Ազգերի Կազմակերպության կառուցվածքը։
Դրանից հետո Թրամփը քննադատել է Մակրոնին և սպառնացել 200 տոկոս մաքսատուրք սահմանել ֆրանսիական գինիների և շամպայնի վրա։
Bloomberg-ի և այլ լրատվամիջոցների կողմից մեջբերված կանոնադրության համաձայն՝ Խաղաղության խորհուրդը նկարագրվում է որպես «միջազգային կազմակերպություն, որը ձգտում է խթանել կայունությունը, վերականգնել առողջ և օրինական կառավարումը և ապահովել երկարատև խաղաղություն հակամարտությունից տուժած կամ սպառնալիքի տակ գտնվող տարածքներում»։ Խաղաղության խորհրդի մշտական անդամներից, ըստ տեղեկությունների, յուրաքանչյուրը պարտավոր կլինի նվիրաբերել 1 միլիարդ դոլար։