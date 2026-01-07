Եկեղեցու բարենորոգման խորհուրդն առաջին նիստում քննարկել է ճանապարհային քարտեզի անցնցում իրականացումը. Փաշինյան

«Տեղի է ունեցել Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Բարենորոգման խորհրդի առաջին նիստը», - ֆեյսբուքյան գրառմամբ տեղեկացնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
Նիստի ընթացքում, ըստ վարչապետի, «քննարկվել են Եկեղեցու բարենորոգման գործընթացի հիմնական ուղղությունները, կազմակերպչական քայլերը և առաջիկա աշխատանքների շրջանակը՝ հիմք ընդունելով հիմնադիր հայտարարությամբ ձևակերպված սկզբունքներն ու նպատակները»։
«Խորհուրդը կարևորել է գործընթացի իրականացումը ներառականության, հանրային վստահության, թափանցիկության և պատասխանատվության սկզբունքներով՝ ընդգծելով հոգևորականների եւ աշխարհականների համախմբմանն ուղղված քայլերի անհրաժեշտությունը», - գրում է Փաշինյանը:
Խորհուրդը նաև ողջունել է Շվեյցարիայի Հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ Գուսան ծայրագույն վարդապետ Ալճանյանի որոշումը՝ միանալու եկեղեցու Բարենորոգման հայտարարությանն ու ճանապարհային քարտեզին։
«Նիստում քննարկվել են ճանապարհային քարտեզի անցնցում իրականացմանն ուղղված գործողությունները և կայացվել են անհրաժեշտ որոշումներ», - փոխանցում է վարչապետը:
Փաշինյանը և Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդի հեռացումը պահանջող10 արքեպիսկոպոսներն ու եպիսկոպոսները հունիսի 4-ի ուշ երեկոյան վարչապետի կեցավայրում հանդես եկան «Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բարենորոգման հայտարարությամբ»՝ ներկայացնելով բարենորոգման ճանապարհային քարտեզ և հայտնելով Համակարգող խորհրդի ձևավորման մասին:
Տեքստում վարչապետի ավելի վաղ ներկայացրած կետերն են, ըստ որոնց՝ Վեհափառի հեռացումից հետո տեղապահ է ընտրվում, ընդունվում է եկեղեցու կանոնադրություն, ապա նոր Կաթողիկոս է ընտրվում:
Վարչապետի և 10 եպիսկոպոսների ստորագրած հայտարարությանը Մայր Աթոռից հակադարձեցին, մասնավորապես, որ «Եկեղեցու ներքին կյանքի կանոնակարգման և բարենորոգման պատրվակով Հայաստանի կառավարության ղեկավարի ձեռնարկած գործողությունները ուղղակի ոտնահարում են ՀՀ Սահմանադրությունը, խախտում թե՛ միջազգայնորեն, թե՛ Հայաստանի օրենսդրությամբ ամրագրված Եկեղեցու իրավունքները»։