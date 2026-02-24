ԵՀ-ը մտադիր է ապրիլի 15-ին առաջարկել ռուսական նավթի ներմուծման լիակատար արգելք

Եվրոպական հանձնաժողովը մտադիր է ապրիլի 15-ին ներկայացնել օրենսդրական առաջարկություն Ռուսաստանի նավթի ներմուծման լիակատար արգելքի մասին։ Լուրը հաղորդում է Reuters-ը՝ հղում անելով Եվրամիության անանուն պաշտոնյաներին։
ԵՄ երկու պաշտոնյաները գործակալությանն ասել են, որ այս ժամանակաշրջանը պատահական չի ընտրված։ Ապրիլի 12-ին Հունգարիայում ընտրություններ են, և նավթի արգելքի թեման ընտրությունների քարոզչության հիմնական գործոնը չպետք է դառնա։ Ռուսաստանի նավթի ներմուծումից կախյալ Հունգարիան և Սլովակիան ընդդիմանում են ցանկացած արգելքի։
Եվրամիությունն արդեն պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանից նավթի ներմուծման վրա՝ մի շարք բացառություններով, սակայն ցանկանում է օրենսդրությամբ արգելել ռուսական նավթի ներմուծումն ամբողջությամբ, ինչը կմնա ուժի մեջ նույնիսկ այն դեպքում, եթե Ուկրաինայի պատերազմում խաղաղության պայմանագիր կնքվի, և ԵՄ-ն վերացնի պատժամիջոցները։
Եվրամիությունն անցած ամիս օրենքով ամրագրեց մինչև 2027 թվականի վերջը ռուսական գազից լիակատար հրաժարումը։ Հունգարիան և Սլովակիան հայտարարել են, որ կբողոքարկեն այդ օրենքը դատարանում։
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն ապրիլյան ընտրությունները ներկայացրել է որպես ընտրություն «պատերազմի և խաղաղության» միջև՝ պնդելով, որ իր ընդդիմախոսները կներքաշեն երկիրը Ուկրաինայում մոլեգնող պատերազմի մեջ։ Ընդդիմությունը, սակայն, Օրբանի այս պնդումներհ կտրականապես հերքել է։