ԵՄ դեսպանները չկարողացան համաձայնության գալ ՌԴ-ի դեմ 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթի շուրջ

Եվրամիության դեսպանները չկարողացան համաձայնության գալ Ռուսաստանի դեմ 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթի շուրջ, որը կարող էր ներառել Ռուսաստանի նավթի արտահանման վրա ամբողջական ծովային ծառայությունների արգելք։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը՝ հղում անելով ԵՄ դիվանագետներին։
ԵՄ-ն ցանկանում էր ընդունել փաթեթը Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժման 4 տարին լրանալուն ընդառաջ։
Ամենայն հավանականությամբ դեսպանները կհանդիպեն նաև շաբաթավերջին՝ երկուշաբթի օրը՝ փետրվարի 23-ին ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից առաջ։
ԵՄ արտգործնախարար Կայա Կալլասը դաշինքի անդամ պետություններին է ներկայացրել մի փաստաթուղթ, որում ուրվագծվում են Ուկրաինայի հետ ուղիղ բանակցություններում Ռուսաստանին ներկայացվող զիջումները:
Փաստաթղթում նշվում է, որ խաղաղությունն ու անվտանգությունն անհնար են «առանց բանակցություններին ԵՄ մասնակցության և առանց ԵՄ-ի հիմնական շահերը հաշվի առնելու»։ ԵՄ պաշտոնյայի ներկայացրած փաստաթուղթը, ըստ գնահատականների, համարվում է Ռուսաստանի անելիքների վերաբերյալ բավականին «առավելապաշտական»: