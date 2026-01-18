ԵՄ երկրների դեսպանները արտակարգ նիստ կանցկացնեն

Եվրամիության 27 երկրների դեսպանները կիրակի օրը արտակարգ նիստ կանցկացնեն՝ մաքսատուրքերի մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից հետո, հայտնում է Reuters-ը:
ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ փետրվարի 1-ից Միացյալ Նահանգներ ապրանքներ արտահանող եվրոպական մի շարք երկրների համար 10 տոկոս մաքսատուրք կսահմանվի, որն ուժի մեջ կմնա այնքան, քանի դեռ գործարք չի կնքվել ԱՄՆ կողմից Գրենլանդիայի ամբողջական գնման վերաբերյալ։
Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում գրել է, որ մաքսատուրքը կվերաբերի Դանիային, Նորվեգիային, Շվեդիային, Ֆրանսիային, Գերմանիային, Միացյալ Թագավորությանը, Նիդեռլանդներին և Ֆինլանդիային և կներառի բոլոր ապրանքները։ Իսկ հունիսի 1-ին այն կբարձրանա մինչև 25 տոկոս։