Գրենլանդիայի հարցը լուծելու դեպքում Թրամփն իր անունը կգրի պատմության մեջ. Պեսկով

Գրենլանդիայի՝ Միացյալ Նահանգներին միացման հարցը լուծելու դեպքում կասկած չկա, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր անունը կգրի համաշխարհային պատմության էջերում, այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։
«Վերանալով այն հարցից՝ լավ է դա, թե վատ, համապատասխանում է միջազգային իրավունքի նորմերին, թե ոչ, կան միջազգային փորձագետներ, որոնք պնդում են, որ այս քայլով Թրամփը մուտք է գործելու ոչ միայն ամերիկյան, այլև համաշխարհային պատմություն։ Այդ փորձագետների հետ չհամաձայնել շատ դժվար է»,- ընդգծել է Պեսկովը։
Թրամփը կիրակի օրը հայտարարել է, որ Դանիան ոչինչ չի կարողացել անել Գրենլանդիայից «ռուսական սպառնալիքը» վերացնելու համար, չնայած ՆԱՏՕ-ն 20 տարի պնդում է, որ դա պետք է արվի:
Նա շեշտել է՝ «հիմա ժամանակն է, և դա արվելու է»:
