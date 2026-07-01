Բենզալցակայաններին հասցված ռուսական հարվածներից Ուկրաինայում զոհ կա

Ռուսական ուժերը գիշերը Ուկրաինայի հարավարևելյան Դնեպրոպետրովսկ քաղաքում հինգ բենզալցակայանի են հարվածել, որի հետևանքով կին է մահացել, հայտնում է Reuters-ը՝ հղում անելով տարածաշրջանային ղեկավար Ալեքսանդր Գանժային։ Նրա խոսքով՝ երեք մարդ վիրավոր է։
Հարավում գտնվող Խերսոն քաղաքում էլ ռուսական դրոնային հարվածի թիրախում ուղևորատար ավտոբուս է հայտնվել, երկու մարդ մահացել, հինգը վիրավորվել են, հայտնել է տարածաշրջանի ղեկավար Ալեքսանդր Պրոկուդինը։
Ռուսաստանը նախկինում էլ հարվածներ է հասցրել լցակայաններին, սակայն վերջին շրջանում դրանք ավելի են սաստկացել։ Ուկրաինական առաջնագծի Զապորոժիեի, Սումիի, Խարկովի և Դնեպրոպետրովսկի շրջանների իշխանությունները հայտնում են գրեթե ամենօրյա հարվածների մասին։
Ուկրաինական հարվածների հետևանքով էլ Ռուսաստանում է էներգետիկ ենթակառուցվածքների խնդիր նկատվում։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հունիսի 29-ին խոստովանել էր, որ երկրում վառելիքի որոշ պակաս է առաջացել՝ միաժամանակ պնդելով, թե իրավիճակը «կրիտիկական չէ»։