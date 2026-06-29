Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պուտինը խոստովանել է՝ ուկրաինական հարվածներից Ռուսաստանում վառելիքի պակաս կա

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընդունել է, որ ուկրաինական հարվածների հետևանքով էներգետիկ ենթակառուցվածքների հետ խնդիրներ և վառելիքի որոշ պակաս է առաջացել, սակայն պնդել է, թե իրավիճակը «կրիտիկական չէ»։

«Մենք հիմա որոշակի պակաս ենք նկատում, բայց այն կրիտիկական չէ», - պետական հեռուստաընկերության լրագրող Պավել Զարուբինին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահը։

Նրա խոսքով՝ ուկրաինական հարվածները «խնդիրներ են ստեղծում, դա ակնհայտ է»։ Միաժամանակ Պուտինը պնդել է, թե վնասված էներգետիկ օբյեկտները «բավական արագ վերականգնվում են», և համակարգն աշխատում է «ամրության մեծ պաշարով»։

Վառելիքի պակասը հաղթահարելու համար, ըստ Պուտինի, անհրաժեշտ է արագացնել նավթավերամշակման գործարանների վերանորոգումը, ապահովել վառելիքի պահանջվող ներմուծումը և հակաօդային պաշտպանության միջոցներով ավելի լավ պաշտպանել այդ օբյեկտները։

Պուտինը նաև ասել է, որ բռնակցված Ղրիմում վառելիքի պաշարը մի քանի օրվա համար է, իսկ մատակարարումները կավելացվեն ցամաքային և ծովային ճանապարհներով։

Ուկրաինան գարնանից պարբերաբար հարվածում է Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարաններին, նավթային տերմինալներին ու վառելիքի փոխադրման ենթակառուցվածքներին՝ նաև բռնակցված Ղրիմում։ Դրանից հետո Ռուսաստանի մի շարք մարզերում բենզինի և դիզվառելիքի վաճառքը սահմանափակվել է, իսկ Ղրիմում վառելիքի սուր պակաս է ստեղծվել։

Պուտինը նաև ասել է, որ Ռուսաստանը պետք է արագացնի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի արտադրությունը։ Միաժամանակ նա պնդել է, թե ռուսական ուժերը Ուկրաինայում առաջ են շարժվում, և մերժել է հրադադարի կամ բանակցությունների պայմանների շուրջ զիջումների հնարավորությունը։

XS
SM
MD
LG