Պուտինը խոստովանել է՝ ուկրաինական հարվածներից Ռուսաստանում վառելիքի պակաս կա

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընդունել է, որ ուկրաինական հարվածների հետևանքով էներգետիկ ենթակառուցվածքների հետ խնդիրներ և վառելիքի որոշ պակաս է առաջացել, սակայն պնդել է, թե իրավիճակը «կրիտիկական չէ»։
«Մենք հիմա որոշակի պակաս ենք նկատում, բայց այն կրիտիկական չէ», - պետական հեռուստաընկերության լրագրող Պավել Զարուբինին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահը։
Նրա խոսքով՝ ուկրաինական հարվածները «խնդիրներ են ստեղծում, դա ակնհայտ է»։ Միաժամանակ Պուտինը պնդել է, թե վնասված էներգետիկ օբյեկտները «բավական արագ վերականգնվում են», և համակարգն աշխատում է «ամրության մեծ պաշարով»։
Վառելիքի պակասը հաղթահարելու համար, ըստ Պուտինի, անհրաժեշտ է արագացնել նավթավերամշակման գործարանների վերանորոգումը, ապահովել վառելիքի պահանջվող ներմուծումը և հակաօդային պաշտպանության միջոցներով ավելի լավ պաշտպանել այդ օբյեկտները։
Պուտինը նաև ասել է, որ բռնակցված Ղրիմում վառելիքի պաշարը մի քանի օրվա համար է, իսկ մատակարարումները կավելացվեն ցամաքային և ծովային ճանապարհներով։
Ուկրաինան գարնանից պարբերաբար հարվածում է Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարաններին, նավթային տերմինալներին ու վառելիքի փոխադրման ենթակառուցվածքներին՝ նաև բռնակցված Ղրիմում։ Դրանից հետո Ռուսաստանի մի շարք մարզերում բենզինի և դիզվառելիքի վաճառքը սահմանափակվել է, իսկ Ղրիմում վառելիքի սուր պակաս է ստեղծվել։
Պուտինը նաև ասել է, որ Ռուսաստանը պետք է արագացնի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի արտադրությունը։ Միաժամանակ նա պնդել է, թե ռուսական ուժերը Ուկրաինայում առաջ են շարժվում, և մերժել է հրադադարի կամ բանակցությունների պայմանների շուրջ զիջումների հնարավորությունը։