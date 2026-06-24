Ուկրաինական դրոնները հարվածել են Ղրիմի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին

Ուկրաինական անօդաչուները գիշերը հարվածել են բռնակցված Ղրիմի էներգետիկ օբյեկտներին։ Սևաստոպոլում հոսանքազրկում է եղել։
Ուկրաինական մոնիթորինգային ալիքներն ու ASTRA-ն հայտնում են, որ հարված է հասցվել Սիմֆերոպոլի ջերմաէլեկտրակայանին, ինչպես նաև Սևաստոպոլի ենթակայանին և Կերչի նավահանգստին։
Սևաստոպոլի՝ Ռուսաստանի նշանակած ղեկավար Միխայիլ Ռազվոժաևը հայտարարել է, որ քաղաքը ժամանակավորապես մնացել է առանց էլեկտրամատակարարման։
Ղրիմում էլեկտրականության խափանումները շարունակվում հունիսի 21-ից, երբ ուկրաինական դրոնները զանգվածային հարվածներ էին հասցրել Կերչին։
Թերակղզում նաև վառելիքի պակաս կա, բենզինը ազատ վաճառքում հասանելի չէ։