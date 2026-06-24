Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուկրաինական դրոնները հարվածել են Ղրիմի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին

Ուկրաինական անօդաչուները գիշերը հարվածել են բռնակցված Ղրիմի էներգետիկ օբյեկտներին։ Սևաստոպոլում հոսանքազրկում է եղել։

Ուկրաինական մոնիթորինգային ալիքներն ու ASTRA-ն հայտնում են, որ հարված է հասցվել Սիմֆերոպոլի ջերմաէլեկտրակայանին, ինչպես նաև Սևաստոպոլի ենթակայանին և Կերչի նավահանգստին։

Սևաստոպոլի՝ Ռուսաստանի նշանակած ղեկավար Միխայիլ Ռազվոժաևը հայտարարել է, որ քաղաքը ժամանակավորապես մնացել է առանց էլեկտրամատակարարման։

Ղրիմում էլեկտրականության խափանումները շարունակվում հունիսի 21-ից, երբ ուկրաինական դրոնները զանգվածային հարվածներ էին հասցրել Կերչին։

Թերակղզում նաև վառելիքի պակաս կա, բենզինը ազատ վաճառքում հասանելի չէ։

XS
SM
MD
LG