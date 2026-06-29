Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Տնտեսություն

Ռուսաստանում վառելիքի խնդիր կա, Հայաստանում բենզալցակայաններն աշխատում են սովորականի պես

Բենզալցակայան Երևանում, արխիվ
Բենզալցակայան Երևանում, արխիվ

Ինչպե՞ս կարող է ազդել Ռուսաստանում վառելիքի ճգնաժամը Հայաստանի վրա, որ վառելիքի մեծ մասը հենց այդ երկրից է ներկրում: Կառավարությունը այս հարցին դեռ պատասխան չունի, բայց երևանյան բենզալցակայաններն աշխատում են սովորականի պես:

Ռուսաստանում արդեն մի ամիս է՝ վառելիքի սակավություն է նկատվում: Վիճակը հատկապես վատ է Ռուսաստանի կողմից գրավված Ղրիմում՝ այնտեղ ընդհանրապես արգելված է քաղաքացիական անձանց բենզին վաճառել: Իսկ հենց Ռուսաստանի մարզերում՝ մի քանի տասնյակ բնակավայրերում, սահմանափակված է մեկ անձին վաճառվող վառելիքի քանակը՝ 15-30 լիտր՝ կախված տարածաշրջանից: Բենզինի սակավություն է, կիլոմետրանոց հերթեր են լցակայաններում, որոնցում երբեմն անգամ ծեծկռտուք է լինում:

Ու թեև վիճակն այսպիսին է արդեն շաբաթներ շարունակ, միայն երեկ՝ հունիսի 28-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրապարակայնորեն ընդունեց, որ խնդիր կա: Այս հարցով խորհրդակցություն անցկացրեց և հայտարարեց, որ ներքին շուկայում վառելիքի պակասը լրացնելու համար սկսել են պաշարներից օգտագործել: Բայց պաշարներն, ըստ Պուտինի, առանձնապես չեն պակասել՝ նախորդ տարվա համեմատությամբ միայն 4 տոկոսով, իսկ երկրում հիմա ամբարված մոտ 1.7 մլն տոննա վառելիք կա:

Պուտինը նաև հայտարարեց, որ ներքին սպառողի պաշտպանության համար Ռուսաստանը մտցրել է բենզինի և ավիակերոսինի արտահանման լիակատար արգելք ու քննարկում է նաև դիզելային վառելիքի արտահանման համար լիակատար արգելք մտցնելու հարցը:

ՌԴ նախագահի խոսքից հասկանալի չէ՝ արտահանման արգելքը, որի մասին նա խոսում է, նո՞ր որոշում է, թե՞ արդեն գործող որոշումների մասին է խոսքը, և հասկանալի չէ նաև, թե որ երկրների վրա է տարածվում, մասնավորապես՝ տարածվո՞ւմ է արդյոք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների, այդ թվում՝ Հայաստանի վրա:

Այս հարցում Հայաստանի կառավարությունից պարզաբանում ստանալ չհաջողվեց: Պետեկամուտների կոմիտեն, Էկոնոմիկայի, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունները միմյանց են համարում հարցի հասցեատեր, ի վերջո ՏԿԵ նախարարությունից հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել, ինչը և «Ազատություն»-ն արել է:

Բայց Ռուսաստանի կառավարության էջում ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ արտահանման արգելքի մասին դեռևս միայն երկու որոշում կա: Մեկը այս տարվա ապրիլին է կայացվել և վերաբերում է մինչև հուլիսի 31-ը բենզինի արտահանման արգելքին, մյուսը՝ մայիսին, որ վերաբեում է հունիսից մինչև նոյեմբեր ավիակերոսինի արտահանման արգելքին: Երկու որոշումներում էլ նշվում է, որ արտահանման արգելքը չի տարածվում միջկառավարական պայմանագրերով նախատեսված մատակարարումների վրա, այդ թվում՝ Եվրասիական տնտեսական միության երկներին՝ նախապես հաստատված ծավալների շրջանակներում:

ՌԴ փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակն էլ ТАСС-ին տված հարցազրույցում մեկնաբանել է, որ որ Ռուսաստանի իշխանությունները դեռ չեն արգելել միջկառավարական պայմանագրերով նախատեսված արտահանումները, բայց և հավելել է, որ ամեն դեպքի համար գործընկերների հետ անհատապես դիտարկում են ընթացիկ իրավիճակը:

Մինչ դեռ հասկանալի չէ, թե Ռուսաստանում վառելիքի սղությունն ու ճգնաժամը որքա՞ն կշարունակվի և ի՞նչ ազդեցություն այն կարող է ունենալ Հայաստանի վրա, կամ արդյոք Հայաստանը դիտարկո՞ւմ է այս խնդրի հետ կապված հնարավոր սցենարներն ու դրանց արձագանքները, տեսնենք, թե որքան վառելիք է Հայաստանը ստանում Ռուսաստանից և այլ երկրներից:

Վիճակագրական տվյալները Պետեկամուտների կոմիտեն է հավաքում:

Այդ թվյալների համաձայն՝ բենզինի պարագայում Հայաստանը 2025 թվականին 2024-ի համեմատությամբ մոտ երեք անգամ պակասեցրել է բենզինի ներկրումը Ռուսաստանից. եթե 2024-ին ընդհանուր 212 հազար տոննա բենզինից 145 հազարն էր Ռուսաստանը մատակարարել, ապա 2025-ին ներմուծված 220 հազար տոննայից Ռուսաստանը միայն 56 հազար տոննան է մատակարարել: Մոտ 120 հազար տոննա բենզին Հայաստանը 2025-ին ներմուծել է Եգիպտոսից և Ռումինիայից, մի քանի տասնյակ հազար տոննա՝ նաև Բուլղարիայից, Կիպրոսից ու Հունաստանից, և հազար տոննայից մի քիչ ավելի՝ Ադրբեջանից:

Դիզվառելիքի դեպքում, սակայն, Ռուսատսանը դեռ առաջատար մատակարար է՝ 2025-ին ընդհանուր մոտ180 հազար տոննա ներմուծված դիզվառելիքից Ռուսաստանը 150 հազար տոննան է մատակարարել: 2024-ին Ռուսաստանը մոտ 160 հազար տոննա դիզվառելիքից 151 հազար տոննան էր մատակարարել:

Հայաստանի պարագայում՝ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերջերս լարված են, Ռուսաստանն արգելում է հայկական մթերքի ներմուծումը: Մայիսի վերջին էլ Ռուսաստանից հայտնել էին, որ Երևանին է փոխանցվել Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարի նամակը Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը, որում նշվում էր, որ ռուսական կողմը կարող է դադարեցնել Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև 2013 թվականի համաձայնագիրը բնական գազի, նավթամթերքի և հում ադամանդի մատակարարման ոլորտում համագործակցության մասին, եթե Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացը շարունակվի: Ուշագրավ է, սակայն, որ Հայաստանի պարագայում Եվրամիությանն անդամակցության գործընթաց չկա՝ Հայաստանը ոչ թեկնածու է, ոչ էլ անգամ հայտ է ներկայացրել թեկնածության:



Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG