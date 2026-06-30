Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վառելիքի ճգնաժամի ֆոնին Ռուսաստանը կարող է թույլատրել 2013-ից արգելված «Եվրո-2» բենզինի վաճառքը

Ռուսաստանի կառավարությունը կարող է մինչև 2027 թվականի հուլիսը թույլատրել ավելի ցածր բնապահպանական չափանիշներին համապատասխանող բենզինի և դիզվառելիքի արտադրությունն ու վաճառքը՝ ներառյալ «Եվրո-2» վառելիքը։ Այս մասին գրում է «Կոմերսանտ»-ը՝ հղում անելով կառավարության որոշման նախագծին։

Նախագծով կարող է թույլատրվել նաև այդ չափանիշներին համապատասխան վառելիքի ներմուծումը։ Դրա վրա չեն տարածվի Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները։

«Եվրո-2» վառելիքի վաճառքը Ռուսաստանում արգելված է 2013 թվականից։ Այն ավելի շատ ծծումբ է պարունակում և ավելի պարզ արտադրական գործընթաց է պահանջում, ինչը կարող է օգնել շուկա լրացուցիչ հարյուր հազարավոր տոննա վառելիք հանել։

Սակայն ոլորտի փորձագետները նշում են, որ այդ քայլը դժվար թե ամբողջությամբ լրացնի նավթավերամշակման գործարաններին հասցված հարվածներից կորցրած ծավալները։ Բացի այդ, «Եվրո-2»-ը կարող է վտանգավոր լինել ժամանակակից մեքենաների մի մասի համար։

XS
SM
MD
LG