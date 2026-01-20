Բախումներ թուրք-սիրիական սահմանին

Այսօր կեսօրին բախումներ են սկիզբ առել Թուրքիայի և Սիրիայի սահմանի՝ Նուսայբին քաղաքի հատվածում։ France-Presse գործակալության փոխանցմամբ՝ Թուրքիայում բնակվող հազարից ավելի քրդեր փորձել են անցնել Սիրիայի տարածք՝ այդ երկրի հյուսիսում բնակվող իրենց հայրենակիցներին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով։ Գործակալության փոխանցմամբ՝ թուրքական ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ է կիրառել ցուցարարների նկատմամբ։
Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Ալի Երլիկայան հայտարարել է, որ թուրքական ոստիկանությունը շարունակելու է վճռական գործել՝ «բացառելու համար ցանկացած սադրանք»։
Իրավիճակը սահմանին սրվել է Սիրիայի կառավարական բանակի՝ քրդական ուժերի դեմ ձեռնարկված լայնածավալ հարձակումից հետո։
