Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սիրիայի կառավարությունն ու քրդական ուժերը պայմանավորվել են լայն ինտեգրման շուրջ՝ բախումները դադարեցնելու

Սիրիան և հիմնական քրդական զինված ուժը կիրակի օրը համաձայնության են հասել՝ քրդական քաղաքացիական և ռազմական կառույցները կենտրոնական կառավարության վերահսկողության տակ դնելու շուրջ։ Սրանով վերջ է դրվել մի քանի օր ընթացող մարտերին:

ԱՄՆ դեսպան Թոմ Բարաքը ողջունել է «առանցքային բեկումնային պահը», սակայն նշել է, որ դեռ բարդ աշխատանք է սպասվում համապարփակ ինտեգրացիոն համաձայնագրի մանրամասները լրամշակելու ուղղությամբ:

Սիրիական ժողովրդավարական ուժերի ղեկավար Մազլում Աբդին ավելի ուշ հայտարարությամբ հաստատել է, որ խմբավորումը համաձայնել է հեռանալ երկու նահանգներից՝ Դեյր էզ Զորից և Ռաքքայից:

14 կետանոց համաձայնագիրը ստորագրել էն Սիրիայի նախագահի Ահմեդ ալ-Շարաան և Աբդին, հայտնում է են պետական ԶԼՄ-ները:

Անցյալ տարի Սիրիայի կառավարությունը և ՍԴՈՒ-ն ամիսներ շարունակ բանակցություններ էին վարում, որ մինչև 2025 թվականի վերջ քրդերի կողմից կառավարվող ռազմական և քաղաքացիական կառույցները ենթարկվեն սիրիական պետական ինստիտուտներին:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG