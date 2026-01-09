«Ապակիները ջարդված էին պայթյուններից». հայերը պատմում են՝ ինչ իրավիճակ է Հալեպում հրադադարից հետո

Չնայած Սիրայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է քուրդ զինյալների հետ հրադադարի մասին, օրվա երկրորդ կեսին նախատեսված Հալեպ-Երևան ու հակառակ ուղղությամբ՝ Երևան- Հալեպ չվերթներն այսօր չեղարկվել են:
Թռիչքներն իրականացնող Fly Cham-ի հայաստանյան ներկայացուցչությունից «Ազատությանը» տեղեկացրին, որ այսօր նախատեսված թռիչքները հետաձգվել են Հալեպում տիրող իրավիճակով պայմանավորված: Օդանավակայանը, ըստ նույն աղբյուրի, այսօր՝ մինչև կեսգիշեր փակ է լինելու:
Եթե իրավիճակն ամբողջությամբ կարգավորվի, թռիչքները նախատեսում են իրականացնել հաջորդ երեքշաբթի՝ հունվարի 13-ին:
Սիրիայի «Գանձասար» շաբաթաթերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանն «Ազատությանը» տեղեկացրեց՝ գիշերվա 3-ից բանակի հայտարարած զինադադարը Հալեպի քրդաբնակ թաղամասերում պահպանվում է. «Այսօր հանդարտ է Հալեպում»:
Ըստ հաղորդագրության՝ զինյալ խմբավորումներին այդ շրջաններից դուրս գալու հնարավորություն կտրվի: Սիրիական բանակի և քրդերի գլխավորած Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի զինյալների բախումները հայաշատ Շեյխ Թահա և Վիլլաներ թաղամասերին շատ մոտ են:
«Հարակից շրջաններ են, մի քանի կիլոմետր հեռավորություն նույնիսկ չկա, դրա համար վտանգված է: Շենքերը վնասվել են, ապակիները կոտրվել են, բայց զոհեր և վիրավորներ, բարեբախտաբար, չունենք», - հավելեց Զարմիկ Պողիկյանը:
Շատ հայեր տեղի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում են գիշերել, «Գանձասար» շաբաթաթերթի խմբագրի տեղեկություններով՝ մոտ 50 ընտանիք. «Ցերեկն արդեն վերադարձան: Այնտեղ նրանց համար ամեն ինչ ապահովված էր՝ սնունդ և այլն, ազգային առաջնորդարանը ապահովել էր: Կային ընտանիքներ, որոնք շատ վտանգավոր շրջաններում էին, այնտեղ հաստատվեցին, առավոտյան վերադարձան իրենց տներ:
Ես էլ քրոջս տուն տեղափոխվեցի, որովհետև մեր տունը ևս վտանգավոր գծի վրա էր, վերադարձին ապակիներն արդեն ջարդված էին պայթյունների ճնշումներից»:
Սիրիայի կառավարական զորքերի և քուրդ զինյալների միջև մի քանի օր տևած մահացու բախումներից հետևանքով 21 զոհի մասին է հայտարարվել, հազարավոր խաղաղ բնակիչների ստիպված էին փախչել իրենց տներից: