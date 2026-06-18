Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԱՄՆ-ն կվերսկսի պատերազմը, եթե Իրանը չկատարի պարտավորությունները. Հեգսեթ

ԱՄՆ-ն պատրաստ կլինի վերսկսել ռազմական գործողությունները և վերականգնել Իրանի ծովային շրջափակումը, եթե Թեհրանը չկատարի շրջանակային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները, հայտարարել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը։

«Նախագահը նշել է, որ մենք պատրաստ կլինենք վերսկսել բանակցությունները, եթե այս բանակցությունների ժամանակացույցի սահմաններում Իրանը չկատարի այն, ինչ խոստացել է անել»,- Բրյուսելում՝ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների հետ հանդիպումից հետո ասել է Փիթ Հեգսեթը։

«Եթե Իրանը չհետևի պայմանավորվածություններին, ապա մենք ավելին քան կարող ենք վերականգնել երկաթե շրջափակումը»,- հավելել է նա։

ԱՄՆ-ի և Իրանի նախագահները, ինչպես նաև միջնորդ Պակիստանը երեկ հեռավար կարգով ստորագրել են շրջանակային համաձայնագիրը։

Վաղն էլ երկու երկրները միջնորդների միջոցով պետք է շարունակեն բանակցությունները Շվեյցարիայում։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը ստորագրված է, Իրանը համարում է ստացել է ավելին, քան կստանար ռազմական գործողություններով

Թրամփը պաշտպանել է Իրանի հետ գործարքը՝ «հիմար» և «նախանձ» անվանելով քննադատներին

Շվեյցարիան հաստատում է՝ ԱՄՆ-Իրան բանակցությունները կշարունակվեն վաղը

Հրապարակվել է ԱՄՆ-Իրան համաձայնագրի 14 կետանոց տեքստը

Իրանը շարունակում է չվստահել ԱՄՆ-ին և «մատը ձգանի վրա» է պահում. Ղալիբաֆ

ԱՄՆ և Իրանի նախագահները ստորագրել են հրադադարի համաձայնագիրը․ Թրամփը չի բացառում հարձակման վերսկսումը


XS
SM
MD
LG