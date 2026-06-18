ԱՄՆ-ն կվերսկսի պատերազմը, եթե Իրանը չկատարի պարտավորությունները. Հեգսեթ

ԱՄՆ-ն պատրաստ կլինի վերսկսել ռազմական գործողությունները և վերականգնել Իրանի ծովային շրջափակումը, եթե Թեհրանը չկատարի շրջանակային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները, հայտարարել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը։
«Նախագահը նշել է, որ մենք պատրաստ կլինենք վերսկսել բանակցությունները, եթե այս բանակցությունների ժամանակացույցի սահմաններում Իրանը չկատարի այն, ինչ խոստացել է անել»,- Բրյուսելում՝ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների հետ հանդիպումից հետո ասել է Փիթ Հեգսեթը։
«Եթե Իրանը չհետևի պայմանավորվածություններին, ապա մենք ավելին քան կարող ենք վերականգնել երկաթե շրջափակումը»,- հավելել է նա։
ԱՄՆ-ի և Իրանի նախագահները, ինչպես նաև միջնորդ Պակիստանը երեկ հեռավար կարգով ստորագրել են շրջանակային համաձայնագիրը։
Վաղն էլ երկու երկրները միջնորդների միջոցով պետք է շարունակեն բանակցությունները Շվեյցարիայում։