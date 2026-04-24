Այսօր Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը.
Այսօր մենք ոգեկոչում ենք 1915 թվականի Հայոց ցեղասապնության, Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակը և հարգանքի տուրք ենք մատուցում մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր հայ լինելու համար ջարդի, տեղահանության ու սովի ենթարկվեցին Օսմանյան կայսրությունում, - իր ուղերձում նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
«Մեծ եղեռնը մեզ հետ տեղի ունեցած մեծագույն ողբերգությունն է, որը մեր ժողովուրդը վերապրում է արդեն 111 տարի»,- ասել է Փաշինյանը, նշելով, թե չի կարելի թույլ տալ, որ Մեծ եղեռնը միջազգային խաղացողների՝ մեկը մյուսի դեմ պայքարի գործիք դառնա.
«Մեծ եղեռնը հայ ժողովրդին միջազգային խարդավանքների մեջ ներքաշելու գործելակերպի հետևանք էր»,- ասել է Փաշինյանը:
«Մենք ունենք պետություն և խաղաղություն: Պետությունը և խաղաղությունն են այն երաշխիքը, որ Հայոց ցեղասպանություն կրկին տեղի չունենա: Այս պատմական նպատակը իրագործելու համար մեզ անհրաժեշտ է դադարեցնել հայրենիքի փնտրտուքը մեր պետության, ՀՀ միջազգայնորեն ճանաչված 29,743 քառակուսի կմ տարածքից դուրս: Այս տարածքը փոքր չէ հայ ժողովրդի բարգավաճման, զարգացման ու բարեկեցության համար»,- Հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցի կապակցությամբ հրապարակված ուղերձում ասել է վարչապետը:
Ապրիլի 24-ը Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է:
Բազմահազար մարդիկ այսօր վաղ առավոտից Երևանում այցելում են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցում 20-րդ դարի սկզբին Ցեղասպանության զոհ դարձած ավելի քան մեկուկես միլիոն հայերի հիշատակին:
Երևանն ու Անկարան չորս տարի է՝ 2022-ից բանակցում են հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Այս ընթացքում ձեռք բերված գլխավոր պայմանավորվածությունը՝ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանի բացումը, սակայն, դեռ թղթի վրա է մնում։ Պաշտոնական Երևանից հայտարարում են՝ Հայաստանը պատրաստ է, գնդակը Թուրքիայի դաշտում է։ Ավելին՝ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ստամբուլում լրագրողներին ասել էր՝ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում Թուրքիան Ադրբեջանի ազդեցության գերին է:
Նախօրեին՝ երեկոյան, ինչպես ամեն տարի կայացավ Ջահերով երթ դեպի հուշահամալիր: ՀՅԴ-ի կազմակերպած երթի մեկնարկին այս տարի ևս այրվեց Թուրքիայի դրոշը:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայոց ցեղասպանության տարելիցի նախօրյակին Երևանում ջահերով երթի մասնակիցների կողմից Թուրքիայի դրոշի այրումը գնահատել է որպես անպատասխանատու և անթույլատրելի գործելակերպ:
«Միջազգայնորեն ճանաչված պետության, հատկապես հարևան երկրի դրոշի այրումը պետության ղեկավարի կողմից չի կարող այլ գնահատականի արժանանալ։ Սա ակնհայտորեն սադրիչ և լարվածություն հրահրող վարքագիծ է», - «Արմենպրես»-ի հետ զրույցում նշել է վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը:
Վարչապետը նախորդ տարի ևս դատապարտել էր Թուրքիայի և Ադրբեջանի դրոշների այրումը:
Հայաստանի իշխանությունններն ուղիղ ասում են՝ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը պաշտոնական Երևանի արտաքին քաղաքական օրակարգում առաջնահերթություն չէ: