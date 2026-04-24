Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն դատապարտել է Երևանում Թուրքիայի դրոշի այրումը

Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտել է ապրիլի 23-ին Երևանում կայացած ջահերով երթի ժամանակ Թուրքիայի դրոշի այրումը։
APA-ի փոխանցմամբ՝ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է անհապաղ կանխեր նման արշավը, որը խորը արմատացած էթնիկ ատելության դրսևորում է, և ձեռնարկեր համապատասխան անվտանգության միջոցառումներ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ակնհայտորեն սադրիչ և լարվածություն հրահրող վարքագիծ է որակել Հայոց ցեղասպանության տարելիցի նախօրյակին Երևանում ջահերով երթի մասնակիցների կողմից Թուրքիայի դրոշի այրումը։
«Արմենպրես»-ի հետ զրույցում վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանն ասել է, որ Փաշինյանը դատապարտում է նման գործելակերպը՝ այն գնահատելով որպես անպատասխանատու և անթույլատրելի։
«Միջազգայնորեն ճանաչված պետության, հատկապես հարևան երկրի դրոշի այրումը պետության ղեկավարի կողմից չի կարող այլ գնահատականի արժանանալ։ Սա ակնհայտորեն սադրիչ և լարվածություն հրահրող վարքագիծ է», - նշել է խոսնակը:
ՀՅԴ-ի կազմակերպած ջահերով երթի մեկնարկին այս տարի ևս այրվեց Թուրքիայի դրոշը: Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ տարի կրկին դատապարտել էր Թուրքիայի և Ադրբեջանի դրոշների այրումը: