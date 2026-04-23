Երևանում մեկնարկել է ջահերով երթը դեպի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր

Երևանի Հանրապետության հրապարակից մեկնարկել է Հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցի կապակցությամբ ամենամյա ջահերով երթը դեպի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։
Մեծ Եղեռնի տարելիցի նախօրյակին ամեն տարի հազարավոր քաղաքացիներ նախ հավաքվում են Հանրապետության հրապարակում, ապա ջահերով քայլում դեպի հուշահամալիր:
ՀՅԴ-ի երիտթևի կազմակերպած միջոցառմանը սովորաբար այրում են Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դրոշները:
Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու օրակարգն առաջ տանող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ տարի դատապարտեց այդ երկրների դրոշների այրումը: