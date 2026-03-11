Մատչելիության հղումներ

Աշխարհը պետք է պատրաստ լինի 200 դոլար վճարել նավթի բարելի համար. Իրանի հրամանատարություն

Իրանի ռազմական հրամանատարությունը հայտարարել է, թե աշխարհը պետք է պատրաստ լինի 200 դոլար վճարել նավթի մեկ բարելի համար, քանի դեռ ԱՄՆ-ի ու Իսրայելի պատերազմը չի ավարտվել։ Անցած գիշեր Իրանի բանկերին հասցված հարվածներից հետո երկրի ռազմական հրամանատարության խոսնակ Էբրահիմ Զոլֆագարին նաև սպառնացել է համարժեք պատասխանով՝ ԱՄՆ-ի կամ Իսրայելի հետ համագործակցող բանկերի վրա։

Էներգետիկ շուկայում խորացող անորոշությունն ու գնաճը մեղմելու համար Ճապոնիան և Գերմանիան հայտարարել են, որ պատրաստ են նավթ բաց թողնել իրենց պաշարներից։

Հաղորդվում է նաև, որ Միջազգային էներգետիկ գործակալությունը, որը ստեղծվել է նման ճգնաժամերին հակազդելու համար, խնդրել է անդամ պետություններին 400 միլիոն բարել նավթ տրամադրել։

