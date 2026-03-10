Մատչելիության հղումներ

Aramco. «Նավթի շուկայում կարող են աղետալի զարգացումներ լինել»

Աշխարհի խոշորագույն նավթային ընկերությունը՝ Սաուդյան Արաբիային պատկանող Aramco-ն, այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ՝ պնդելով, որ Հորմուզի նեղուցը արգելափակումը կարող է «աղետալի հետևանքներ ունենալ համաշխարհային նավթային շուկայի համար»։

Հորմուզի նեղուցը արգելափակվել է Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից, որը հայտարարել է, թե «այստեղով անգամ մեկ լիտր նավթ չի արտահանվի, քանի դեռ ԱՄՆ և Իսրայելը հարվածներ են հասցնում Իրանին»։

Հորմուզի նեղուցով օրական տեղափոխվում է աշխարհում սպառվող նավթի ընդհանուր ծավալի 20 տոկոսը։


