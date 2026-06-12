Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

Արեգնազ Մանուկյանը՝ վկա Անդրանիկ Թևանյանի գործով

Արեգնազ Մանուկյանը խորհրդարանում, արխիվ
Արեգնազ Մանուկյանը խորհրդարանում, արխիվ

«Բարգավաճ Հայաստան»-ի պատգամավորի թեկնածու Արեգնազ Մանուկյանի բնակարանն այսօր մեկուկես ժամ խուզարկելուց հետո Քննչականը նրան կանչեց հարցաքննության՝ որպես վկա: Նախկին պատգամավորը հարցաքննվել է թիմակցի՝ արդեն կես ամիս լրտեսության և պետական դավաճանության հոդվածներով կալանավորված Անդրանիկ Թևանյանի գործի շրջանակում:

«Ժամ-ժամուկես, կարծում եմ, հարցաքննությունը, բուն խուզարկությունը երևի էլի մոտավորապես էդքան, շատ երկար չի տևել համենայն դեպս», - ասաց Մանուկյանը:

ԲՀԿ ընտրացուցակի երկրորդ համար Թևանյանը քարոզարշավի շրջանում ձերբակալվեց, ապա մեղադրվեց ծանր հոդվածներով: Դրանից մեկ օր առաջ վարչապետ Փաշինյանը վանաձորյան քարոզարշավի ժամանակ ընտրողներին արդեն ազդարարել էր այդ մասին. - «Վաղը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ծառայությունը սահմանված կարգով հանցագործության մասին հաղորդում կուղարկի Քննչական կոմիտե՝ ակնկալելով, որ Անդրանիկ Թևանյանի դեմ քրեական գործ հարուցվի հայրենիքի դավաճանության հոդվածով»:

Մինչ Թևանյանն ապօրինի ցուցում որակեց Փաշինյանի այս հայտարարությունն ու հերքեց մեղադրանքը, իրավապահները հայտնեցին, որ ընդդիմադիր գործիչը Ռուսաստանի օգտին լրտեսություն է արել, հավաքագրվել է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից և երկու տարի առաջ «Ռուսսիա Կովկաս» աշխարհաքաղաքական կենտրոնի տնօրենին, ով ըստ իրավապահների օտարերկրյա գործակալ է, 622 հազար դոլարի դիմաց պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ է փոխանցել: Դրանք վերաբերում են 2024 թվականի ապրիլին Ազգային ժողովի փակ, գաղտնի նիստում կայացած լսումներին, որոնք սահմանազատման թեմայով էին։

«Սա ձեզ բոլորին հայտնի գործով էր, նաև Քննչական կոմիտեն է կարծեմ էդպիսի հայտարարությամբ հանդես եկել, իրենք են ասել, թե ինչ գործի շրջանակներում էր: Բայց դա ընդհանրապես էական նշանակություն չունի, որովհետև էս ամեն ինչը շոու է, էս ամեն ինչը քաղաքական հետապնդում է: Արդեն իսկ պարզ էր, որ էս ռեպրեսիաները շարունակվելու են», - պնդեց Արեգնազ Մանուկյանը:

Նախկին պատգամավորն ուղիղ չի ասում, որ իր հարցաքննությունը կապ ունի Թևանյանի գործի հետ, չնայած Քննչականը հաստատել է այս տեղեկությունը: Ասաց՝ չի հիշում, թե իրավապահների մատնանշած փակ, գաղտնի նիստին ինքը մասնակցե՞լ է, թե՞ ոչ:

«Ես բազմիցս հայտարարել եմ մինչ այս էլ, որ ես չգիտեմ ընդհանրապես ինչ նիստի մասին է խոսքը, ես չգիտեմ՝ այդ նիստին ես ներկա եմ եղե՞լ, թե՞ ներկա չեմ եղել, ընդհանրապես ի՞նչ տեղեկություններ են էնտեղ հրապարակվել», - պնդեց Մանուկյանը:

Սահմանազատման թեմայով փակ նիստն անցկացվել է 2024-ի ապրիլի 9-ին:

«Ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ հինգերորդը պաշտոնական գրությամբ առաջարկել է «Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև սահմանազատման և սահմանագծման հիմնախնդիրը» հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող հրատապ թեմայի քննարկումն անցկացնել փակ նիստում», - հայտարարել էր ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյաննը:

Սիմոնյանը նաև խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել էր, որ առաջարկվել է տվյալ թեմայով քննարկման շուրջ հարակից զեկուցման հնարավորություն տալ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին և արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին։ Իշխանական պատգամավորներն առաջարկել էին հարցը քննարկել փակ նիստում՝ առանց հեռախոսների, դահլիճից էլ հեռացվել էին այն պատգամավորները, որոնք գաղտնիության թույլտվություն չունեն:

«Չեն կարող նիստին մասնակցել Արմեն Գևորգյանը, Ասպրամ Կրպեյանը, Արման Ղազարյանը, Մհեր Մելքոնյանը, Արմեն Ռուստամյանը, Մհեր Սահակյանը, Արթուր Սարգսյանը, Լևոն Քոչարյանը, Սեյրան Օհանյանը», - ասել էր ԱԺ նախագահը:

Ընդդիմադիրները, սակայն, դեմ էին այս գաղտնիությանը:

«Արձանագրենք, որ փակ քննարկումը չի նշանակում պետական գաղտնիքի տեղեկատվության ներկայացում, և հետևաբար ավելի շատ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցի էությունը հենց էնպիսին է, որ ինքը հանրությանն է հետաքրքրում: Դրա համար է, որ մենք կողմ ենք բաց անցկացնելուն», - հայտարարել էր «Հայաստան» խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը:

Ըստ խորհրդարանի պաշտոնական էջում հրապարակված տեսագրության՝ Արեգնազ Մանուկյանն այդ օրը Ազգային ժողովի դահլիճում եղել է, կադրերում կա, բայց պարզ չէ՝ արդյո՞ք մասնակցել է հենց փակ նիստին: Համենայն դեպս, Մանուկյանը ներառված չէր Ալեն Սիմոնյանի հրապարակած այն պատգամավորների ցանկում, ովքեր պետական գաղտնիքի հասանելիություն չունենալու պատճառով պետք է լքեին դահլիճը։

Արդյո՞ք իրավապահները Արեգնազ Մանուկյանին են կասկածում փակ նիստից Թևանյանին տեղեկություններ փոխանցելու մեջ, ու արդյո՞ք նրա վկայի կարգավիճակը կփոխվի, իրավապահները չեն մանրամասնում: Այս պահին պատգամավորի թեկնածուի անձեռնմխելիություն ունեցող Մանուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու համար Դատախազությունը նախ պետք է ստանա Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնությունը: Այսպես եղավ Անդրանիկ Թևանյանի դեպքում: Արդյոք Մանուկյանից բացի Քննչականը այլ անձանց և՞ս հարցաքննել է, պարզ չէ, Մանուկյանը նույնպես տեղյակ չէ:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ՔԿ-ն Անդրանիկ Թևանյանի գործով խուզարկել է նրա թիմակից Արեգնազ Մանուկյանի բնակարանը

Անդրանիկ Թևանյանը 2 ամսով կալանավորվեց

Անդրանիկ Թևանյանին կալանավորելու հարցով քննությունն ավարտվել է. դատարանն անցել է խորհրդակցական սենյակ

ԿԸՀ-ն Թևանյանին զրկեց անձեռնմխելիությունից, նրան մեղադրանք առաջադրեցին ու ձերբակալեցին

Դատախազը դիմել է ԿԸՀ՝ Թևանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ

Խուզարկություններ՝ Անդրանիկ Թևանյանի և Մարտուն Գրիգորյանի տներում և գրասենյակներում

«Ապօրինի ցուցում». Անդրանիկ Թևանյանը «տեղյակ չէ» պետական դավաճանության մասին վարչապետի հնչեցրած մեղադրանքից

Պետական դավաճանության և լրտեսության դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ. ՔԿ

ԱԱԾ-ն Թևանյանի դեմ դավաճանության հոդվածով գործ հարուցելու ակնկալիքով հաղորդում կներկայացնի ՔԿ. Փաշինյան
Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG