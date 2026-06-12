Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ՔԿ-ն Անդրանիկ Թևանյանի գործով խուզարկել է նրա թիմակից Արեգնազ Մանուկյանի բնակարանը

Քննչական կոմիտեն վաղ առավոտյան խուզարկել է «Հայաստան» խմբակցության նախկին պատգամավոր, ԲՀԿ ցուցակով պատգամավորության թեկնածու Արեգնազ Մանուկյանի բնակարանը։

Պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում, թե Մանուկյանն ինչ կարգավիճակ ունի այս գործով, Քննչականը միայն հայտնում է, որ այն կապված է Անդրանիկ Թևանյանի՝ «լրտեսության, պետական դավաճանության» վարույթի հետ։

Ավելի վաղ լրտեսության գործով կալանավորվել էր Արեգնազ Մանուկյանի թիմակից, «Մայր Հայաստան» կուսակցության ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանը, ով նույնպես ԲՀԿ ցուցակով պատգամավորի թեկնածու է:

Թևանյանը մեղքը չի ընդունում, քրեական հետապնդումն էլ համարում է քաղաքական։

Քննչական կոմիտեն, մինչդեռ, պնդում է, որ Թևանյանը հավաքագրել է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից, և 2024 թվականին «Ռուսաստան-Կովկաս» աշխարհաքաղաքական կենտրոնի տնօրենը, որը, ըստ իրավապահների, օտարերկրյա գործակալ է, 622 հազար դոլարի դիմաց նրանից ստացել է պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ։

Ըստ ՔԿ-ի՝ այդ տեղեկությունները վերաբերել են 2024 թվականի ապրիլին Ազգային ժողովում սահմանազատման թեմայով անցկացված փակ, գաղտնի լսումներին։ Այդ ժամանակ Արեգնազ Մանուկյանը դեռ պատգամավոր էր:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

«Ապօրինի ցուցում». Անդրանիկ Թևանյանը տեղյակ չէ պետական դավաճանության մասին վարչապետի հնչեցրած մեղադրանքից

Պետական դավաճանության և լրտեսության դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ. ՔԿ

«Ապօրինի ցուցում». Անդրանիկ Թևանյանը «տեղյակ չէ» պետական դավաճանության մասին վարչապետի հնչեցրած մեղադրանքից

ԱԱԾ-ն քննչական գործողություններ է իրականացնում «Մայր Հայաստանի» գրասենյակում

Դատախազը դիմել է ԿԸՀ՝ Թևանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ

Թևանյանի նկատմամբ հետապնդում հարուցելու հարցով ԿԸՀ-ն միջնորդություն չի ստացել

Խուզարկություններ՝ Անդրանիկ Թևանյանի և Մարտուն Գրիգորյանի տներում և գրասենյակներում

ԿԸՀ-ն Թևանյանին զրկեց անձեռնմխելիությունից, նրան մեղադրանք առաջադրեցին ու ձերբակալեցին

Անդրանիկ Թևանյանը 2 ամսով կալանավորվեց

ԿԸՀ-ը քննում է Անդրանիկ Թևանյանի դեմ քրեական հետապնդում հարուցելու միջնորդությունը


XS
SM
MD
LG