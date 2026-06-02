Արդեն վարդերի և բանջարեղենի առաջին խմբաքանակները դուրս են եկել. վարչապետ

«Այսօր գործարար մի քանի պատվիրակություններ աշխատում են, և արդեն վարդերի առաջին և բանջարեղենի առաջին խմբաքանակները դուրս են եկել», - այսօր «Ազատության» հարցին ի պատասխան հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:

«Տեղ կհասնեն՝ նոր կասեմ, թե որ երկրներ», - հավելեց վարչապետը:

«Եվ ոչ մի ապրանք չի մնալու, ոչ մի հատ ապրանք չի մնալու», - վստահեցրեց Փաշինյանը:

«Արդեն արտահանվում են ուրիշ ուղղություններով», - ասաց վարչապետը՝ ընդգծելով. - «Ոչ միայն Եվրամիության»:

Հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Ռուսաստանը սահմանափակել է հայկական մի շարք ապրանքների մուտքն իր շուկա՝ որակական անհամապատասխանության պատճառաբանությամբ:

Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խոստացավ, որ Կառավարությունը կսուբսիդավորի Ռուսաստանի սահմանափակումների հետևանքով տուժած բիզնեսներին:

