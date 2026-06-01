Վաղվանից ՌԴ-ն սահմանափակումներ կմտցնի Հայաստանից առաքվող կորիզավոր մրգերի վրա

Հունիսի 2-ից ժամանակավոր սահմանափակումներ կմտցվեն Հայաստանից առաքվող կորիզավոր մրգերի (բալ, ծիրան, սալորաչիր, դեղձ, նեկտար) և թարմ խաղողի ներմուծման, ինչպես նաև այդ ապրանքների՝ ԵԱՏՄ անդամ պետություններ տարանցման վրա, հայտնում է «Ռոսսելխոզնադզոր»-ը՝ պատճառաբանելով, թե խախտումներ են հայտնաբերել:
Հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Ռուսաստանը սահմանափակել է հայկական մի շարք ապրանքների մուտքն իր շուկա՝ որակական անհամապատասխանության պատճառաբանությամբ:
Տնտեսական պատժամիջոցների ու սպառնալիքների ֆոնին՝ Վլադիմիր Պուտինն անձամբ էր խոսել Հայաստանում հանրաքվե անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, վարչապետ Փաշինյանն այսօր նորից հավաստիացնում էր, որ Հայաստանը դեռ մնալու է Եվրասիական միությունում՝ Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի և Ղրղըզստանի հետ. «Մենք կշարունակենք հանգիստ, հանդարտ, առանց նյարդի, առանց վիճաբանությունների աշխատել Եվրասիական տնտեսական միությունում: Ես համոզված եմ, որ մենք այս ուղղությամբ դեռ պոտենցիալ ունենք, որն առաջիկայում կօգտագործենք»: