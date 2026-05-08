5-րդ պաշտոնանկությունը՝ անչափահաս քույրերի նկատմամբ սեռական բռնության դեպքերի հետևանքով

Արարատի մարզի դատախազ Վարդան Պողոսյանն սեփական դիմումի համաձայն ազատվել է աշխատանքից, «Ազատությանը» հայտնել են գլխավոր դատախազությունից:
Սա արդեն հինգերորդ պաշտոնանկությունն է Արարատի մարզի իրավապահ համակարգում՝ Վեդիում ամիսներ առաջ տեղի ունեցած անչափահաս քույրերի նկատմամբ սեռական բռնության դեպքերի բացահայտումից հետո:
Երեկ աշխատանքից ազատվել էին նաև՝ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Արարատի մարզային վարչության պետ Սարիբեկ Ռուստամյանը, համայնքային ոստիկանության Վեդիի բաժնի պետ Արմեն Մկրտչյանը, Արարատի մարզային քննչական վարչության պետ Տիգրան Շոխոյանը և Վեդիի քննչական բաժնի պետ Լեռնիկ Վարդանյանը:
Արարատի մարզի Վեդի համայնքում երկու անչափահաս քույրերի նկատմամբ սեռական բռնության դեպքերի մասին ահազանգեր ներկայացրել է Վեդիի դպրոցը դեռևս փետրվարին, ապա լրագրողներն էին բարձաձայնել:
Անչափահասների փաստաբանների պնդմամբ՝ իրավապահների անգործության հետևանքով բռնությունը շարունակվել է մինչև ապրիլի 22-ը:
Գործը տեղից շարժվեց լրատվամիջոցների բացահայտումներից հետո:
Ենթադրյալ բռնարարները երեկ կալանավորվել են երկու ամսով: