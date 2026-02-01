Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը բանակցում է ԱՄՆ-ի հետ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը «լրջորեն խոսում է» Միացյալ Նահանգների հետ՝ ռազմական գործողությունների վերսկսման սպառնալիքների և Մերձավոր Արևելքի լարված տարածաշրջանում ամերիկյան նավատորմի ներկայության ֆոնին:
«Մենք կտեսնենք, թե արդյոք կարող ենք ինչ-որ բան անել: Հակառակ դեպքում տեսնենք, թե ինչ կլինի», - ասել է Թրամփը Fox News-ին:
Պարզ չէ, թե ինչ հանգամանքներում կարող են նման բանակցություններ տեղի ունենալ։
Թրամփը նաև ընդգծել է, որ ԱՄՆ վարչակազմը տարածաշրջանում նյարդային դաշնակիցներին չի տեղեկացրել հնարավոր ռազմական հարվածների մասին՝ վկայակոչելով անվտանգության նկատառումները:
Թրամփը հրապարակավ կոշտ դիրքորոշում է որդեգրել Իրանի ավտորիտար կառավարիչների նկատմամբ՝ Թեհրանի և երկրի այլ քաղաքներում հակակառավարական ցույցերի ճնշման ֆոնին:
ԱՄՆ-ում տեղակայված HRANA իրավապաշտպան կազմակերպությունն ավելի վաղ հայտնել է, որ հաստատված զոհերի թիվը, ներառյալ՝ անվտանգության ուժերի աշխատակիցները, ներկայումս կազմում է 6 հազար 563 մարդ, իսկ նրանց թիվը, որոնց մահը դեռ չի հաստատվել, և հետաքննությունը շարունակվում է, կազմում է 17 հազար 91: Ձերբակալվել է ավելի քան 49 հազար մարդ:
Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչին նախօրեին նշել է, որ Թեհրանը բաց է բանակցությունների համար, եթե Վաշինգտոնը հրաժարվի սպառնալիքներից և հարկադրանքից։