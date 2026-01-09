Սիրիայի նախագահ Շարաան հանդիպել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ

Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ ալ-Շարաան այսօր հանդիպել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ, AFP-ի հաղորդմամբ՝ փոխանցում են պետական լրատվամիջոցները:
Ֆոն դեր Լայենը տարածաշրջանային այց է իրականացնում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի հետ միասին:
Այս այցին նախորդում են Հալեպ քաղաքում կառավարական ուժերի և քուրդ զինյալների միջև մի քանի օր տևած մահացու բախումները:
2024 թվականի դեկտեմբերին Շարաայի ուժերի կողմից Ասադի ռեժիմի տապալումից հետո Սիրիա են այցելել ԵՄ մի շարք պաշտոնյաներ։ Մարտին ԵՄ-ն խոստացավ Սիրիային տրամադրել մոտ 2.5 միլիարդ եվրո օգնություն՝ 2025 և 2026 թվականների համար։