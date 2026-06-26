Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԱՄՆ-ում Լիբանան-Իսրայել բանակցությունները երկարաձգվում են մեկ օրով

Իսրայելցի զինվորականները Լիբանանի հարավում
Իսրայելցի զինվորականները Լիբանանի հարավում

Լիբանանի և Իսրայելի միջև բանակցությունները, որոնք պետք է ավարտվեին նախօրեին, ևս մեկ օրով երկարաձգվել են, տեղեկացրել է ԱՄՆ պետքարտուղարությունը։

Ըստ գերատեսչության՝ բանակցությունները կվերսկսվեն այսօր առավոտյան։ Բանակցություններն անցկացվում են Վաշինգտոնում՝ ամերիկյան միջնորդությամբ։

«Իսրայելի և Լիբանանի միջև բանակցությունները շարունակվում են, և մենք նպաստում ենք դրանց», - ասվում է պետքարտուղարության հայտարարության մեջ:

Բանակցություններն ընթանում են Իսրայելի և իրանական աջակցություն վայելող «Հեզբոլա»-ի միջև հաստատված փխրուն հրադադարի ֆոնին: Լիբանանը մերձավորարևելյան պատերազմի մեջ ներքաշվեց Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական պատերազմից օրեր անց։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Իսրայելն ու Լիբանանը հերքում են լուրերը, թե Իսրայելը դուրս է բերել զորքերը Հարավային Լիբանանի մի հատվածից

Լիբանանի նախագահը ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսի հետ քննարկել է հրադադարի պահպանման հարցը

Վաշինգտոնն ու Թեհրանն ամփոփել են բանակցությունները Շվեյցարիայում, հայտնել են միջնորդները

Նեթանյահու. «Լիբանանում անվտանգության գոտին կպահպանենք այնքան, որքան անհրաժեշտ է մեր ժողովրդին պաշտպանելու համար»

ԱՄՆ նախագահը հայտարարում է՝ կհարվածի Իրանին, եթե Թեհրանը չզսպի «Հեզբոլա»-ին

Իսրայելցի զինվորականները ազատ են գործել՝ Լիբանանում սպառնալիքները չեզոքացնելու նպատակով․ Կաց

Լիբանանն է գլխավորում հրադադարի բանակցությունները և բաց է Իրանի օգնության համար. Ջոզեֆ Աուն

Հրադադարի համաձայնությունից ժամեր անց Իսրայելը հարվածել է Լիբանանին, առնվազն 20 մարդ է զոհվել


XS
SM
MD
LG