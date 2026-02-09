Մատչելիության հղումներ

ԱՄՆ-Իրան բանակցություններից հետո Իրանի գերագույն առաջնորդի խորհրդականը կայցելի Օման

Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի խորհրդական և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին վաղը կայցելի Օման, որտեղ անցած շաբաթավերջին իրանական պատվիրակությունը ամերիկյան կողմի հետ բանակցել էր՝ Օմանի միջնորդությամբ։

«Լարիջանին կհանդիպի Օմանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ և կքննարկի տարածաշրջանային և միջազգային վերջին զարգացումները», - հաղորդել է իրանական Tasnim գործակալությունը։

ԱՄՆ-ի և Իրանի դիվանագետներն անցյալ ուրբաթ վերսկսեցին անուղղակի բանակցությունները՝ տարածաշրջանում ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի կուտակման և փոխադարձ սպառնալիքների ֆոնին: Բանակցությունների հաջորդ փուլի ամսաթիվը և վայրը դեռևս չեն հայտարարվել:

Հայտնի է, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է Իրանի միջուկային ծրագրից բացի բանակցություններում ներառել նաև Թեհրանի բալիստիկ հրթիռների զինանոցը սահմանափակելու հարցը, սակայն Թեհրանը բացառում է քննարկումներն այդ խնդրի շուրջ:

