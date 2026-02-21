ԱՄՆ Գերագույն դատարանը վերացրել է Թրամփի մաքսատուրքերի մեծ մասը

Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանն անօրինական է ճանաչել նախագահ Դոնալդ Թրամփի սահմանած մաքսատուրքերի մեծ մասը: Դրանց թվում են, ըստ The Wall Street պարբերականի, աշխարհի գործնականում բոլոր երկրներից ներմուծման «փոխադարձ» մաքսատուրքերը և Կանադայից, Մեքսիկայից ու Չինաստանից ներկրվող ապրանքների 25-տոկոսանոց մաքսատուրքերը:
Որոշումն ընդունվել է դատավորների 6 կողմ ձայներով, դեմ են արտահայտվել 3-ը: Կողմ են քվեարկել 3 ազատական դատավորները և 6 պահպանողականներից 3-ը, այդ թվում՝ դատարանի նախագահ Ջոն Ռոբերթսը:
Դատարանը վճռել է, որ Թրամփը գերազանցել է իր լիազորությունները՝ օգտվելով արտակարգ տնտեսական լիազորւթյունների մասին 1977 թվականի օրենքից: «Եթե Կոնգրեսը մտադիր լիներ նախագահին օժտել հատուկ և արտակարգ լիազորություններով, դա կաներ ուղղակիորեն», - ասված է Գերագույն դատարանի որոշման մեջ:
Սա առաջին դեպքն է, երբ գերագույն դատական ատյանը վերջնականապես չեղարկում է Դոնալդ Թրամփի՝ իր նախագահության երկրորդ ժամկետում ձեռնարկած քաղաքական միջոցներից մեկը, նշում է WSJ-ն:
Որոշումը չի առնչվում պողպատի, պղնձի և ալյումինի մաքսատուրքերին, որոնք սահմանվել են այլ օրենքների հիման վրա: Այդուհանդերձ, այն վերաբերում է աշխարհի ավելի քան 200 երկրներից ու տարածքներից ներմուծումներին: Համաձայն դատական որոշման՝ մաքսատուրքերն արդեն վճարած ընկերությունները կարող են ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունից պահանջել դրանց վերադարձը: Ըստ պարբերականի՝ հարյուրավոր ընկերություններ արդեն իսկ համապատասխան հայցեր են ներկայացրել:
ԱՄՆ նախագահը, ըստ WSJ-ի, կարող է կրկին մաքսատուրքեր սահմանել այլ իրավական մեխանիզմներով, բայց դա ավելի շատ ժամանակ կպահանջի:
Վերադարձի դեպքում փոխհատուցումների ընդհանուր գումարը կարող է հասնել 170 միլիարդ դոլարի, ինչը Թրամփի մաքսատուրքերի քաղաքականության եկամուտների կեսից ավելին է, ընդգծում է Bloomberg-ը:
Ինքը Թրամփը դատարանի որոշումը որակել է «խայտառակություն», փոխանցել են CNN-ի աղբյուրները: Ըստ CNN-ի՝ այժմ Սպիտակ տունը պատրաստվում է հինգ ամսով՝ մինչև Կոնգրեսի կողմից երկարաձգումը, 10 տոկոս մաքսատուրք սահմանել բոլոր ներմուծումների վրա: