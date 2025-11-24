Մատչելիության հղումներ

Պուտինն ու Էրդողանն այսօր կզրուցեն հեռախոսով

Այսօր՝ օրվա երկրորդ կեսին, կկայանա Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հեռախոսազրույցը։ Այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։

Ավելի վաղ սպասվող հեռախոսազրույցի մասին հայտարարել էր Թուրքիայի նախագահը՝ նշելով, որ իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ պատրաստվում է քննարկել Ուկրաինայի շուրջ վերջին զարգացումները։ «Տեսնենք, թե ինչ կարող ենք անել միասին, ինչ տեսակի խաղաղություն կարող ենք հաստատել Ուկրաինայում»,- կիրակի օրը կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել էր Թուրքիայի նախագահը։

