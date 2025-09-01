Հայաստանը և Պակիստանը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին համատեղ կոմյունիկե են ստորագրել

Հայաստանի և Պակիստանի արտգործնախարարները Չինաստանում ստորագրել են երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին համատեղ կոմյունիկե։
Օգոստոսի 29-ին՝ անկախացումից 34 տարի անց, Պակիստանը պատրաստակամություն էր հայտնել ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունն ու դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Երևանի հետ: Երկու օր անց Չինաստանի Թիենծին քաղաքում անցկացվող Շանհայի Համագործակցության Կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցավ արդեն դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին պաշտոնական հայտարարության ստորագրման արարողությունը։
Պակիստանը Ադրբեջանի մերձավոր դաշնակիցներից է, զենքի հիմնական մատակարարներից: Օրեր առաջ Պակիստանի վարչապետը Ստեփանակերտում էր:
Հայաստանը 44-օրյա պատերազմի օրերին, այդ թվում՝ Պակիստանին էր մեղադրում Ադրբեջանին աջակցելու համար, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անգամ ասել էր, որ ըստ որոշ տեղեկությունների՝ Պակիստանի բանակի հատուկ ջոկատայինները մարտի դաշտում են:
APRI Armenia-ում ռազմական վերլուծաբան և հետազոտող Լեոնիդ Ներսիսյանը չի կարծում, որ նոր ձևավորվող հայ-պակիստանյան հարաբերությունը որևէ կերպ կարող է ազդել ադրբեջանա-պակիստանյան ռազմական փոխհամագործակցության զարգացման վրա։ Սակայն լավատեսության ազդակներ Հայաստանի համար նույնպես տեսնում է։
«Դեռ շատ շուտ է ասել, որ շատ լուրջ համագործակցություն է այդ պետությունը Հայաստանի հետ ունենալու, բայց մի բան ունենք, որ գոնե ֆորմալ թշնամի Հայաստանը հիմա ավելի քիչ ունի: Բնականաբար, գործընկեր երկիր չի դեռ, կարելի է երևի ինչ-որ չափ զարգացնել այդ համագործակցությունը: Նույն ժամանակ ակնկալիքներ ունենալ, որ շատ մոտ պետություն է դառնալու մոտական 5-10 տարվա մեջ, կլինի շատ օպտիմիստիկ գոնե այս պահին», - ասաց Ներսիսյանը:
Արտաքին գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է, որ անդրադառնալով տարածաշրջանային զարգացումներին՝ Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանն ուղղված Հայաստանի ջանքերը և ընդգծել, որ Երևանի և Բաքվի միջև հաստատվել է խաղաղություն, ինչի կապակցությամբ Մոհամմադ Իշաք Դարը շնորհավորել է Միրզոյանին։
Հայ փորձագետի կարծիքով՝ սա ամենևին չի նշանակում, որ Պակիստանն ու Ադրբեջանը ռազմական ոլորտում կդադարեն համագործակցել, հատկապես, որ դա տնտեսապես շահավետ է Իսլամաբադին։ Ըստ Ներսիսյանի, հայ-պակիստանյան կոմյունիկեն նաև կարելի է ընկալել վերջերս Վաշինգոտնում նախաստորագրված հայ-ադրբեջանական խաղաղության համատեքստում։
«Բավականին ակնհայտ է, որ հենց ԱՄՆ-ում հանդիպումից հետո են այս որոշումները եղել, և չէր լինի դա, եթե պայմանավորվածություններ չլինեին Հայաստանի ու Ադրբեջանի մեջ: Պարզ է, որ Ադրբեջանն էլ երևի չի էլ շատ աշխատել բլոկել Պակիստանի այդ որոշումը», - ընդգծեց Լեոնիդ Ներսիսյանը: