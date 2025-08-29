Երևանն ու Իսլամաբադը մտադիր են դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել

Անկախացումից 34 տարի անց միայն Պակիստանը պատրաստակամություն է հայտնում ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունն ու դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Երևանի հետ:
Նախ Պակիստանի փոխվարչապետ, արտգործնախարար Մուհամմադ Իսհակ Դարը սոցցանցում հայտնեց, որ Հայաստանի պաշտոնակցի հետ ջերմ հեռախոսազրույց է ունեցել ու համաձայնության են եկել դիտարկել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը:
Ապա նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը X-ում գրեց, թե կարևոր հեռախոսազրույց է ունեցել Պակիստանի արտգործնախարարի հետ՝ ընդգծելով, որ վերջին զարգացումներից հետո և երկկողմ ու բազմակողմ հարթակներում համագործակցության տեսլականին համապատասխան՝ քննարկել են Հայաստանի ու Պակիստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հարցը:
Այլ մանրամասներ Երևանն ու Իսլամաբադը չեն հայտնում, մասնավորապես՝ ո՞ւմ նախաձեռնությամբ է եղել հեռախոսազանգը և արդյո՞ք գործընթացում ներգրավված է միջնորդ պետություն: Հայկական կողմը հայտնում է, որ Պակիստանի փոխվարչապետը հեռախոսազրույցում ողջունել է Վաշինգտոնում ձեռքբերված համաձայնությունները՝ որպես տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման կարևոր հանգրվան:
Պակիստանը ողջունել է վաշինգտոնյան փաստաթղթերի ստորագրումը
Դեռ երկու տարի առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հենց խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն էր համարել հնարավոր խթան՝ Պակիստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու համար՝ ակնարկելով, որ Իսլամաբադի հետ Երևանը որոշ շփումներ արդեն ունի. «Որոշակի դիվանագիտական, ոչ բարձր մակարդակի աշխատանքներ արվում է և կարվեն, բայց նաև հասկանալիորեն երեսուն տարվա պրոցեսները, երբ որ նրանք մեր անկախությունը չեն ճանաչել և դիվանագիտական հարաբերություններ չեն հաստատել, պետք է հասկանալ, թե դրա պատճառները որոնք են և այս իրավիճակում ինչպես կարելի է առաջընթաց արձանագրել, որը հեշտ գործ չի, երբ մեզ հաջողվի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել, նաև այդ իրավիճակը կդառնա մի փաստարկ, որը կօգնի», - հայտարարել էր վարչապետ Փաշինյանը:
Պակիստանը ողջունել է վաշինգտոնյան փաստաթղթերի ստորագրումը: Վարչապետ Մուհամմադ Շահբազ Շարիֆը զանգահարել էր շնորհավորելու Ադրբեջանի նախագահին՝ ասելով, թե այդ կարևոր իրադարձությունը նշանավորում է Հարավային Կովկասում խաղաղության, կայունության և համագործակցության դարաշրջանի սկիզբն ու ընդգծել, որ Պակիստանը եղբայրական Ադրբեջանի կողքին է:
Շատ չանցած էլ Ադրբեջանում Պակիստանի դեսպանը ադրբեջանական լրատվամիջոցին ասել էր, որ առանց Բաքվի հետ նախապես խորհրդակցելու Իսլամաբադը մտադիր չէ փոխել Երևանի հանդեպ քաղաքականությունը՝ հիշեցնելով, որ Պակիստանը դեռ չի ճանաչել Հայաստանը որպես անկախ պետություն՝ «Ադրբեջանի տարածքների անօրինական օկուպացիայի պատճառով»: «Մենք այս քաղաքականությանը հավատարիմ ենք արդեն երեք տասնամյակ, փոփոխությունները հնարավոր են միայն Ադրբեջանում մեր ընկերների հետ քննարկումներից հետո», - ասել էր պակիստանցի դիվանագետը՝ Միրզոյան - Դար այսօրվա հեռախոսազրույցից ընդամենը երկու շաբաթ առաջ:
Պակիստանը՝ Ադրբեջանի մերձավոր դաշնակից
Պակիստանը Ադրբեջանի մերձավոր դաշնակիցներից է, զենքի հիմնական մատակարարներից: Ընդամենը օրեր առաջ Պակիստանի վարչապետը Ստեփանակերտում էր:
Հայաստանը 44-օրյա պատերազմի օրերին այդ թվում Պակիստանին էր մեղադրում Ադրբեջանին աջակցելու համար, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անգամ ասել էր, որ, ըստ որոշ տեղեկությունների, Պակիստանի բանակի հատուկջոկատայինները մարտի դաշտում են:
Երևանն իր հերթին Պակիստան-Հնդկաստան՝ Քաշմիրի հակամարտությունում պաշտոնապես աջակցում է Նյու Դելիին: Հնդկաստանը նաև Հայաստանին զենքի խոշոր վաճառողներից է: