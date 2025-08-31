Հայաստանը և Պակիստանը կոմյունիկե են ստորագրել՝ հաստատելով դիվանագիտական հարաբերություններ

Հայաստանի և Պակիստանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Մոհամմադ Իշաք Դարը Չինաստանում ստորագրել են երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին համատեղ կոմյունիկե, հայտնում է ԱԳՆ-ն:
Ստորագրման արարողությունը կայացել է Չինաստանի Թիենծին քաղաքում անցկացվող ՇՀԿ գագաթաժողովի շրջանակներում։
Կոմյունիկեի ստորագրմամբ Հայաստանը և Պակիստանը հաստատում են դիվանագիտական հարաբերություններ։
ԱԳՆ հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ երկու երկրների կառավարությունները ձգտում են զարգացնել բարեկամական հարաբերություններ՝ ՄԱԿ կանոնադրությանը համապատասխան՝ ներառյալ ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության փոխադարձ հարգման, ագրեսիայի բացառման, միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու, հավասարության, փոխշահավետության և խաղաղ գոյակցության սկզբունքները։
Հայաստանի և Պակիստանի կառավարությունները համաձայնել են փոխանակվել Ներկայացուցիչներով և միմյանց ցուցաբերել անհրաժեշտ աջակցությունը՝ «Դիվանագիտական հարաբերությունների մասին» 1961 թ. Վիեննայի կոնվենցիային և միջազգային սովորույթային պրակտիկային համապատասխան փոխադարձության հիման վրա դիվանագիտական հարաբերությունների կյանքի կոչման նպատակով։
Կոմյունիկեին նախորդած զրույցում Միրզոյանն ու Դարը գոհունակությամբ նշել էին Հայաստանի և Պակիստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ կայացված որոշումը և քննարկել երկկողմ համագործակցության զարգացման հեռանկարները։
Օգոստոսի 29-ին՝ անկախացումից 34 տարի անց միայն, Պակիստանը պատրաստակամություն էր հայտնել ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունն ու դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Երևանի հետ:
Այսօր անդրադառնալով տարածաշրջանային զարգացումներին՝ Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանն ուղղված ՀՀ ջանքերը և այդ համատեքստում ընդգծել, որ Երևանի և Բաքվի միջև հաստատվել է խաղաղություն։ Այս կապակցությամբ Պակիստանի փոխվարչապետ, ԱԳ նախարար Դարը շնորհավորել է Միրզոյանին։
Նախարար Միրզոյանն անդրադարձ է կատարել օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ձեռքբերված մյուս համաձայնություններին։
Հայաստանի և Պակիստանի ԱԳ նախարարները մտքեր են փոխանակել բազմակողմ հարթակներում, այդ թվում՝ ՄԱԿ և ՇՀԿ, փոխգործակցության հարցերի շուրջ։
Պակիստանը Ադրբեջանի մերձավոր դաշնակիցներից է, զենքի հիմնական մատակարարներից: Oրեր առաջ Պակիստանի վարչապետը Ստեփանակերտում էր:
Հայաստանը 44-օրյա պատերազմի օրերին այդ թվում` Պակիստանին էր մեղադրում Ադրբեջանին աջակցելու համար, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անգամ ասել էր, որ ըստ որոշ տեղեկությունների`Պակիստանի բանակի հատուկ ջոկատայինները մարտի դաշտում են:
Երևանն իր հերթին Պակիստան-Հնդկաստան՝ Քաշմիրի հակամարտությունում պաշտոնապես աջակցում է Նյու Դելիին: Հնդկաստանը նաև Հայաստանին զենքի խոշոր վաճառողներից է: