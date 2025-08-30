Աշխարհի տասնյակ առաջնորդներ, այդ թվում՝ ՀՀ վարչապետն այսօր ուղևորվում են Չինաստան

Աշխարհի տասնյակ երկրների առաջնորդներ, այդ թվում՝ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղևորվում են Չինաստան՝ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին։
Կառույցին այժմ անդամակցում է 10 պետություն։ Հիմնադիրներից՝ Ռուսաստանից, Չինաստանից, Կենտրոնական Ասիայի երկրներից բացի, կազմակերպության անդամ են նաև Հնդկաստանը, Պակիստանը, Իրանը և Բելառուսը:
Այս տարվա ամռանը Հայաստանը նույնպես անդամակցության հայտ ներկայացրեց։ Նման ցանկություն է հայտնել նաև Ադրբեջանի առաջնորդը, որն արդեն ժամանել է Պեկին։
Առաջիկա չորս օրերին նախատեսված գագաթնաժողովը կլինի ամենամեծը ՇՀԿ-ի ավելի քան 20 տարվա պատմության ընթացքում։