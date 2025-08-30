Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Աշխարհի տասնյակ առաջնորդներ, այդ թվում՝ ՀՀ վարչապետն այսօր ուղևորվում են Չինաստան

ՇՀԿ գագաթնաժողովը 2024-ին, Աստանա, Ղազախստան
ՇՀԿ գագաթնաժողովը 2024-ին, Աստանա, Ղազախստան

Աշխարհի տասնյակ երկրների առաջնորդներ, այդ թվում՝ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղևորվում են Չինաստան՝ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին։

Կառույցին այժմ անդամակցում է 10 պետություն։ Հիմնադիրներից՝ Ռուսաստանից, Չինաստանից, Կենտրոնական Ասիայի երկրներից բացի, կազմակերպության անդամ են նաև Հնդկաստանը, Պակիստանը, Իրանը և Բելառուսը:

Այս տարվա ամռանը Հայաստանը նույնպես անդամակցության հայտ ներկայացրեց։ Նման ցանկություն է հայտնել նաև Ադրբեջանի առաջնորդը, որն արդեն ժամանել է Պեկին։

Առաջիկա չորս օրերին նախատեսված գագաթնաժողովը կլինի ամենամեծը ՇՀԿ-ի ավելի քան 20 տարվա պատմության ընթացքում։



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG