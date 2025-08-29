Հայաստանի և Պակիստանի ԱԳ նախարարները «համաձայնել են քննարկել դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու հարցը»

Պակիստանի արտգործնախարար Մուհամմադ Իսհակ Դարը հայտնել է հայաստանցի պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանի հետ «ջերմ» հեռախոսազրույցի մասին։
Х-ում հրապարակած գրառմամբ պակիստանցի պաշտոնյան նշում է, որ «համաձայնության եկան քննարկել Պակիստանի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու հարցը»։
Հայաստանի ԱԳ նախարարը ևս X-ի իր էջում նշելով, որ «կարևոր» հեռախոսազրույց է ունեցել պակիստանցի իր գործընկերոջ հետ, գրել է՝ «քննարկեցինք Հայաստանի և Պակիստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հարցը»։
Հայտնի չէ՝ ում նախաձեռնությամբ են հեռախոսազրույց ունեցել դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկրների գլխավոր դիվանագետները:
Պակիստանը Ադրբեջանի մերձավոր դաշնակիցներից է, կողմերը սերտորեն համագործակցում են հատկապես ռազմական ոլորտում։ Ըստ Հայաստանի իշխանությունների՝ 44 -օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական կողմից ռազմական գործողություններում ներգրավված են եղել նաև Պակիստանի բանակի հատուկջոկատայինները։ Այդ մասին հայտարարել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։