Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հայաստանի և Պակիստանի ԱԳ նախարարները «համաձայնել են քննարկել դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու հարցը»

Լրացված
Պակիստանի արտգործնախարար Մուհամմադ Իսհակ Դարը, արխիվ
Պակիստանի արտգործնախարար Մուհամմադ Իսհակ Դարը, արխիվ

Պակիստանի արտգործնախարար Մուհամմադ Իսհակ Դարը հայտնել է հայաստանցի պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանի հետ «ջերմ» հեռախոսազրույցի մասին։

Х-ում հրապարակած գրառմամբ պակիստանցի պաշտոնյան նշում է, որ «համաձայնության եկան քննարկել Պակիստանի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու հարցը»։

Հայաստանի ԱԳ նախարարը ևս X-ի իր էջում նշելով, որ «կարևոր» հեռախոսազրույց է ունեցել պակիստանցի իր գործընկերոջ հետ, գրել է՝ «քննարկեցինք Հայաստանի և Պակիստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հարցը»։

Հայտնի չէ՝ ում նախաձեռնությամբ են հեռախոսազրույց ունեցել դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկրների գլխավոր դիվանագետները:

Պակիստանը Ադրբեջանի մերձավոր դաշնակիցներից է, կողմերը սերտորեն համագործակցում են հատկապես ռազմական ոլորտում։ Ըստ Հայաստանի իշխանությունների՝ 44 -օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական կողմից ռազմական գործողություններում ներգրավված են եղել նաև Պակիստանի բանակի հատուկջոկատայինները։ Այդ մասին հայտարարել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։



Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG