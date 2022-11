Հանճարեղ կիթառահար Ջիմի Հենդրիքսը նոյեմբերի 27-ին կդառնար 80 տարեկան

1970 թվական, սեպտեմբերի 25, գուցե 26 կամ 27: Ջահել տղաների հավաքատեղին նույնն է՝ «Կազիրյոկ»:

Սեղաններին սուրճ, «Ջերմուկ», «Արին Բերդ»: Սեղանի շուրջ տխուր պատանիներ: «Իմացա՞ր»: «Հա, բա ոնց, ընկերս ասեց, «թշնամական ձայնով» ա լսել»: «Ո՞նց ա պատահել»: «Եսիմ, ասում են քնել չի արթնացել, հազիվ էր լսվում»: «Նարկոտի՞կ»: «Չգիտեմ, կարող ա»: «Այ քեզ բախտ»: «Որբացանք»:

Այդ երեկո իմացանք, որ մահացել է մեր կուռքը, աստվածը, այլմոլորակային երաժիշտ Ջիմի Հենդրիքսը:

Ինչ է կատարվում «երկաթե վարագույրից» անդին՝ ուշացումով էինք իմանում: Սովետները խլացնում էին «ձայները», փոխարենը ռադիոյով տալիս էին Ландыши, В нашем городе дождь կամ Я люблю тебя, жизнь երգերը: Գուցե լավն էին, բայց չէինք լսում:

Մեկ-մեկու փոխանցում էինք Ջիմիի վերա-վերա-վերաձայնագրված սկավառակների երիզները: Մագնիտոֆոնով ամեն վերաձայնագրումից հետո որակը ևս մի 15 տոկոսով էր տուժում, բայց միևնույն է մեզ համար հայտնություն էր դառնում: Աստվածային կիթառ, պարզ ու հմայիչ վոկալ, անհասկանալի հնչյուններ, զարմանալի երաժշտական մտածելակերպ: Դա «երկաթե վարագույրից» այս կողմ չէր կարող ծնվել, անհնարին էր:

Ոչ ոք չէր ասում «Ջեյմս Մարշալ Հենդրիքս»: Բոլորի համար նա Ջիմի էր: Հարազատ ավագ եղբայր, որին թեպետ երբեք չես տեսել՝ միևնույն է համարում ես հարազատ և եղբայր: Նրա մասին շատ քիչ գիտեինք, անգլերենի իմացությունը զրոյական էր, սահմանափակվում էր this is a cat, this is a book, this is a table անկապ բառերով, մեկ էլ առաջնորդի նկարի տակ ծանուցումով Lenin in London: Այդքանն էինք սերտել դպրոցում:

Հետո իմացանք, որ Ջիմին մահացավ 27 տարեկանում և մտավ «27-ի ակումբը», որը 1969 հուլիսի 3-ին բացել է «Ռոլինգ Սթոունզից» Բրայան Ջոնսը, որին Ջիմիից հետո ընդամենը շաբաթներ անց՝ 1970-ի հոկտեմբերի 4-ին միացավ հանճարեղ երգչուհի Ջենիս Ջոփլինը: 1971-ի հուլիսի 3-ին «Դորզից» Ջիմ Մորիսոնը: 1994-ի ապրիլի 5-ին ցուցակը համալրեց «Նիրվանայից» Քուրթ Քոբեյնը, 2011-ի հուլիսի 23-ին՝ երգչուհի Էմի Ուայնհաուսը:

Թմրադեղ կամ ալկոհոլ, թմրադեղ և ալկոհոլ, ինքնասպանություն, կար նաև այս համադրությունը՝ թմրադեղ+ակլոհոլ+ինքնասպանություն: Բոլորը 27 տարեկան:

Տխուր զրույցները «Կազիրյոկում» ավարտվում էին նոր կասետների և Ջիմիի մասին նոր լուրերի փոխանակումով: Դժվար էր իրական Ջիմիին տարանջատել «Կազիրյոկի» կամ «Պապլավոկի» սեղանների շուրջ նստածների ուղեղում ծնված Տիեզերքի Լավագույն Կիթառահարի կերպարից:

Ջիմիի մասին դեսից-դենից հավաքած տեղեկություններից, ավելի ճիշտ դրանց պատառիկներից ստացանք ընդհանուր պատկերացում: Որ ձախլիկ է՝ գիտեինք, տեսել էինգ լուսանկարները և սկավառակների շապիկները:

Իմացանք, որ Ջեյմս Մարշալ Հենդրիքսը, փաստաթղթով Ջոնի Ալեն Հենդրիքսը, ծնվել է 1942 թվականի նոյեմբերի 27-ին Վաշինգտոնի նահանգի Սիեթլ քաղաքում: 2022 թվականի նոյեմբերի 27-ին նա կդառնար 80 տարեկան:

Ռոք-ն-Ռոլի Պատվո սրահում նա ներկայացված է որպես «Ռոք երաժշտության պատմության ընթացքում, հավանաբար, ամենամեծ գործիքավորողը»:

Ինքնուս Ջիմին համարվում է երաժշտության պատմության ընթացքում ամենամեծ ազդեցությունը գործած կիթառահարներից մեկը: Զարմանալի բան՝ նրա կարիերայի ամենահայտնի, բեղումնավոր շրջանը 5 տարի էլ չի տևել:

Սիեթլում ծանր կյանք էր, ծնողները բաժանվել են, տատն ու պապն են տղային դաստիարակել: Դպրոցը թողել է: Հին կիթառ է գնել ու սկսել է լսել բլյուզի մեծերին՝ Ռոբերտ Ջոնսոնին, Հաուլին Վոլֆին, Մադդի Ուոթերսին, Բի Բի Քինգին: 1968-ի ապրիլի 15-ին Նյու Յորքի Իսթ Վիլիջում արժանացել է Արքայի (Բի Բի Քինգի) հետ միասին նվագելու պատվին:

Այդ ժամանակ նա արդեն որոշ ճանաչում ուներ երաժշտական մասնագիտական շրջանակներում: Բայց մինչ այդ հացի փողը վաստակել է պստիկ ակումբներում: Մի անգամ մեքենա է գողացել: Ամենայն հավանականությամբ, բանտ կնետեին, բայց փաստաբանի օգնությամբ պատժաչափը չեն կիրառել՝ պայմանով, որ երկու տարով բանակ գնա: Ամիսներ անց, վնասվածք ստանալով, զորացրվել է:

Նորից սկսել է նվագել: 1964-ին տեղափոխվել է Նյու Յորք, սկսել է ստուդիաներում աշխատել որպես կատարող կիթառահար և ձայնագրվել է անվանի երաժիշտների հետ: Այդ ժամանակ նա նվագել է ուրիշների գործերը, հին ջազային և բլյուզային մեղեդիներ կամ ձայնագրվող կատարողի հեղինակած երաժշտությունը: Աշխատել է Լիթլ Ռիչարդի, Սեմ Քուկի, Թինա Թյորների հետ: Լայն շրջանակներում Ջիմիին չգիտեին:

Բայց արդեն ուրվագծվում էին սեփական երգերը: Շուտով դրանք պետք է ծնվեին, պարզապես փող էր պետք, լավ գործիք, սարքավորումներ, հովանավոր: Մեծ կիթառահար Ֆրենք Զափփան նրան ցույց է տվել այն ժամանակների զարմանահրաշ սարքը՝ wah-wah ոտնակը:

Եթե նվագելիս ձեռքով կամ հատուկ սարքով մեխանիկորեն փակել ու բացել շեփորի փողը կամ այդպես անել փողային որևէ այլ գործիքով, դուրս եկող ձայնը կփոխվի, այն կարծես, կբացվի-կփակվի: Շեփորահարները միշտ էլ օգտագործել են այդ հնարքը:

Զափփայի ցույց տված wah-wah ոտնակով հնարավոր էր նույն էֆեկտի հասնել կիթառով: Ջիմիի համար wah-wah-ն այցեքարտ էր դարձել:

The Animals բրիտանական խմբի նախկին բաս կիթառահար Չես Չենդլերը 1966-ի հուլիսի 5-ին Նյու Յորքի Wha? ակումբում լսել է Ջիմիին: Հետագայում նա ասել է, թե տառացիորեն ապշել էր:

Նրան Ջիմիի մասին պատմել է ռոլլինգների կիթառահար Կիս Ռիչարդսի այն ժամանակվա ընկերուհին՝ բլյուզի սիրահար և երաշտական աշխարհում կապեր ունեցող Քեյթը:

«Երբ Ջիմին սկսեց նվագել Չեսի բերանը բացվեց ու բաց մնաց, երբ Ջիմին սկսեց ատամներով կծել լարերն ու նվագել, Չեսի ձեռքից խմիչքով բաժակն ընկավ, նա աչքերը չռած նայում ու տեսածին չէր հավատում»,- հետագայում ասել է Քեյթը:

Չես Չենդլերն էլ ասել է, թե միանգամից հասկացավ, որ այդ տղային պետք է տանել Լոնդոն, որտեղ նա սենսացիա կառնա:

Չեսի օգնությամբ կազմվել է The Jimi Hendrix Experience խումբը՝ Ջիմին կիթառ և վոկալ, Նոել Ռեդինգը բաս և Միթչ Միթչելը հարվածող:

1967 թվականին թողարկվել է Are You Experienced սկավառակը, որն այսօր էլ համարվում է կոնցեպտուալ նոր ալբոմ:

Նրա մասին պատմում էինք լեգենդներ, որոնք ունեին ստանդարտ սկիզբ՝ «Մի անգամ Ջիմին և Էրիք Քլեփթոնը», «Մի անգամ Ջիմին և Սանթանան», «Մի անգամ Ջիմին ու Ջոն Լենոնը»: Լեգենդների ֆինալն էլ նույնն էր՝ հիշատակված բոլոր երաժիշտները խոստովանում էին, որ Ջիմին է թիվ մեկ կիթառահարը:

Անցան շատ տարիներ, ծնվեց շատ լավ նոր երաժշտություն, և երբ արդեն Սովետը ոչ ևս էր ու անգլերեն էլ քիչ թե շատ մատչելի էր և դրսից հնարավոր էր ստանալ թեթեր, մենք հասկացանք, որ մեր պատմած ու լսած լեգենդների մեծ մասը ճիշտ էր, որ գերաստղերի մեծ մասը հարգանքով ու ակնածանքով է խոսել մեր հերոսի մասին:

Սթիվի Ռեյ Վոն. «Ջիմիին չեմ տեսել, այսինքն տեսել եմ երազներում: Փորձել եմ նրա նման նվագել, չէր ստացվում, հետո երբ ստացվում էր մի բան, ասում էի՝ այ քեզ բան, ինչ պարզ էր»

Էրիք Քլեփթոն. «Երբ Ջիմին առաջին անգամ եկավ Անգլիա, նա մեզ բոլորիս ցնցեց, գետնեց, ինչեր էր անում բեմին»:

Միք Ջեգեր. «Ջիմիի համերգն իմ տեսած ամենասեքսուալ երաժշտական ծիսակատարությունն էր»:

Բրայան Մեյ. «Երբ տեսա Ջիմիին առաջին անգամ, մտածեցի, որ նա այնքան լավ է նվագում, որ նույնիսկ ամաչում եմ ինքս ինձ դա խոստովանել»:

Ջիմի Փեյջ. «Մենք կորցրեցինք մեզանից լավագույնին, դա Ջիմի Հենդրիքսն էր»: