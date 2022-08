Երևանում «Ստարմուս» փառատոնին Սերժ Թանկյանը և Բրայան Մեյը միասին կկատարեն «Քուին»-ի The Show Must Go On երգը

Կիսվել









Երևանում «Ստարմուս» փառատոնին Սերժ Թանկյանը և Բրայան Մեյը միասին կկատարեն «Քուին»-ի The Show Must Go On երգը Տարածել