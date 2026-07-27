Զելենսկին ժամանել է Լոնդոն

Ուկրաինայի նախագահը ժամանել է Լոնդոն՝ հանդիպելու Մեծ Բրիտանիայի նորընտիր վարչապետին։ Վլադիմիր Զելենսկին օտարեկրյա առաջին առաջնորդն է, ով կբանակցի անցած շաբաթ պաշտոնը ստանձնած Էնդի Բըրնհեմիի հետ։
«Մեծ Բրիտանիան կանգնած է Ուկրաինայի կողքին՝ ուս ուսի, և մեր աջակցությունը մնում է անսասան», - Զելենսկու այցից առաջ հայտարարել է Բըրնհեմը։
Զելենսկին իր հերթին ասել է, թե պատրաստվում է Լոնդոնի հետ գործարք կնքել՝ անօդաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրությունը և տեխնոլոգիաների փոխանակումը խթանելու համար։ Բըրնհեմը և Զելենսկին նաև կհանդիպեն մոտ 200 ուկրաինացի զինծառայողներից մի քանիսին, որոնք վերջին շաբաթներին ծովային անվտանգության և ականազերծման վարժանքների էին մասնակցում Մեծ Բրիտանիայում։
Լոնդոնյան բանակցություններից հետո՝ վաղը Զելենսկին կմեկնի Վաշինգտոն, որտեղ նախագահ Թրամփի հետ հանդիպմանը ակնկալվում է, որ կքննարկվեն Ռուսաստանի պատերազմը դադարեցնելու հնարավորությունները։